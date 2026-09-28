Китай спечели рекордните 62 медала на Световното първенство по професионални умения

48-ото Световно първенство по професионални умения WorldSkills приключи в Шанхай на 27 септември. Китайската делегация спечели 41 златни, 11 сребърни, 4 бронзови и 6 медала за високи постижения, класирайки се на първо място както в общия брой златни медали, така и в общия отборен резултат, постигайки най-добрия резултат в историята на участието на страната в това състезание.

Световното първенство по професионални умения се провежда на всеки две години.Тазгодишното състезание се състоя в Шанхай от 22 до 27 септември, като в него участваха 1385 състезатели от 68 държави и региона. Състезанието включваше 64 събития в шест области: транспорт и логистика, строителни технологии, производствени и инженерни технологии, информационни и комуникационни технологии, творчески изкуства и мода и социални и лични услуги.