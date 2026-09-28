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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23637183 www.24chasa.bg

Китайската академия на науките публикува 15-ия петгодишен план за развитие

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската академия на науките официално публикува 15-ия петгодишен план за развитие, в който систематично са определени целите за развитие, основните задачи и ключовите мерки за следващите пет години.

Планът се фокусира заемането на водещи позиции в науката и технологиите, като ясно определя стратегическите приоритети за развитието на научно-техническата дейност на Китайската академия на науките. Планът систематизира ключовите направления за научно-технически пробиви в трите основни области – фундаментални изследвания, стратегически високи технологии и устойчиво развитие – като поставя акцент върху укрепването на научните изследвания чрез изкуствен интелект.

По отношение на разпределението на научно-технологичните иновации, планът се фокусира върху важни приоритетни области като интегрални схеми, изкуствен интелект, квантова технология, науки за живота и биотехнологии, интерфейс мозък-компютър и контролиран ядрен синтез.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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