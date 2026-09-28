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Пекин коментира резултатите от икономическо-търговските консултации между Китай и САЩ

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От 20 до 23 септември икономическите и търговските екипи на Китай и САЩ проведоха консултации в Ню Йорк и Вашингтон, като постигнаха положително съгласие и допринесоха с резултати в икономическата и търговската сфера за срещата на държавните глави.

След консултациите двете страни се споразумяха да създадат Търговски съвет в рамките на механизма за икономически и търговски консултации между Китай и САЩ, чиято основна задача е да оптимизира двустранната търговия. Екипите постигнаха консенсус относно задачите, структурата, отговорностите и реда на консултациите на Съвета, като подробностите ще бъдат обявени по-късно.

Страните се съгласиха вицепремиерът Хъ Лифън и министърът на финансите Скот Бесент да установят диалог по въпросите на изкуствения интелект и проведоха първия диалог, по време на който обмениха мнения относно рисковете и ползите, свързани с изкуствения интелект. Двете страни се договориха следващият диалог да се проведе до края на ноември тази година.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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