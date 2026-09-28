ЕС подготвя планове за членство за най-напредналите кандидати

Документите ще покажат ясно какво се очаква от всяка от четирите държави

Европейският съюз подготвя специални „пътни карти" за Украйна, Молдова, Албания и Черна гора, които да им дадат ясен и поетапен път към членството в блока. Идеята е четирите най-напреднали кандидатки да получат конкретни срокове и условия за извършване на необходимите реформи и приключване на преговорите, съобщава "Политико".

Двама високопоставени представители на Европейската комисия, работещи по предложенията, са потвърдили пред изданието, че плановете се обсъждат. Те са пожелали анонимност заради чувствителния характер на преговорите.

Четирите държави са смятани за най-напредналите сред кандидатите за членство, но процесът по присъединяването им продължава бавно, а конкретните срокове остават неясни.

Предвижданите пътни карти ще дадат на Украйна, Молдова, Албания и Черна гора по-конкретни гаранции, че при изпълнение на необходимите реформи ще могат да продължат към членство. Те ще съдържат и ориентировъчни срокове за приключване на отделните групи реформи, известни като преговорни „клъстери".

Според един от европейските представители документите ще покажат ясно какво се очаква от всяка от четирите държави. В същото време те ще създадат ангажименти и за настоящите членки на ЕС, чието съгласие е необходимо за напредването на процеса.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вече заяви по време на речта си за състоянието на Съюза през септември, че ще бъде предоставена целенасочена подкрепа на кандидатите, „които са постигнали най-голям напредък".

На този етап обаче подобни пътни карти няма да бъдат предложени на кандидатите, които се намират на по-ранен етап от процеса – Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина. Извън схемата остават и Грузия, Турция и Сърбия, чиито кандидатури са в застой заради опасения, свързани с демократичните стандарти и върховенството на закона.

Говорител на Европейската комисия потвърди, че новите пътни карти ще очертаят „път към приключването на преговорите за присъединяване". В тях ще бъдат включени приоритети, срокове и конкретни задачи, които най-напредналите кандидати трябва да изпълнят.

Промяната идва на фона на засиленото внимание на ЕС към разширяването на блока. Европейските лидери все по-често разглеждат държавите от съседството като важни партньори на фона на напрежението със САЩ, конкуренцията с Китай и заплахите от Русия.

В Брюксел има опасения, че прекалено дългият процес по присъединяване може да доведе до разочарование сред кандидатите и да ги изложи на външен натиск да се откажат от европейската интеграция.

Успоредно с това ЕС преразглежда политиката си за периода преди пълноправното членство. Идеята е на кандидатите да бъдат предоставени повече икономически ползи и достъп до съвместни европейски проекти още преди официалното им присъединяване, ако отбелязват напредък по реформите.

Прегледът на тази политика, ръководен от съветника на фон дер Лайен Александър Адам, трябва да бъде представен на 6 октомври.

В проектодокумента се посочва, че разширяването остава „геополитически императив", но присъединяването изисква време.

„Страните кандидатки трябва да завършат строг процес, основан на заслугите, и да осъществят мащабни и трайни реформи", се посочва в документа.

Предвиждат се и промени във вътрешните правила на ЕС, които да гарантират, че новите членки няма да могат да блокират ключови политики или да се отказват от поети ангажименти. Сред обсъжданите варианти са извънредни клаузи и преходни периоди, преди новите членки да получат пълния набор от права.

В документа се посочва още, че ЕС може да приеме повече държави членки чрез целенасочени промени, без да се налага основните договори на Съюза да бъдат променяни.

Правителствата на страните от ЕС остават предпазливи към ново разширяване. Един от факторите е опитът с Унгария, където според европейските институции има проблеми с върховенството на закона, както и използването на правото на вето от Будапеща за блокиране на решения за санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна.

За придвижването на страните кандидатки към членство е необходимо единодушното съгласие на настоящите държави членки. Лидерите им ще обсъдят бъдещето на разширяването и вътрешните реформи на двудневна среща в Брюксел, която започва на 15 октомври. Очаква се Европейската комисия да поиска политическа подкрепа за ускоряване на процеса.

Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви по-рано този месец пред изданието, че се надява предложените промени и разговорите с лидерите да превърнат тази есен в „есен на разширяването".