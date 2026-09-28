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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23637213 www.24chasa.bg

Какъв е „здравният код" на AQ?

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Здравето е темата, която най-много ни вълнува. Чух, че има едно приложение „AQ" за здраве с изкуствен интелект, то не произвежда лекарства и не прави операции, но над 100 милиона души в Китай са го използвали. Какъв е „здравният код" на AQ? Как всъщност изкуственият интелект помага на здравето? Днес ще разберем заедно.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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