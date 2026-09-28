Здравето е темата, която най-много ни вълнува. Чух, че има едно приложение „AQ" за здраве с изкуствен интелект, то не произвежда лекарства и не прави операции, но над 100 милиона души в Китай са го използвали. Какъв е „здравният код" на AQ? Как всъщност изкуственият интелект помага на здравето? Днес ще разберем заедно.