Антикорупционната служба на Мадяр започна проверки по случаи от времето на Орбан

Създадената от правителството на унгарския премиер Петер Мадяр антикорупционна служба обяви първите четири случая, по които възнамерява да започне работа, съобщи „Ройтерс".

Първият случай е свързан с предполагаема продажба на политически връзки с цел получаване на разрешения за пребиваване и работа. Вторият се отнася до предполагаема корупция при разходи на местната власт за поддръжка на паркове и обществено хранене.

Третото разследване засяга държавна компания и държавни инвестиции. По думите на Мадяр става въпрос за Даниел Йелинек, ръководител на компанията за недвижими имоти „Индотек Груп". Той беше разпитан от полицията и прокуратурата на 15 септември във връзка с разследване за предполагаем подкуп при обществена поръчка за закупуване на автобуси. От „Индотек" заявиха, че Йелинек съдейства на разследването и според позицията на компанията не е извършил нарушение.

Четвъртият случай е свързан с предполагаемо неоправдани разходи за пропаганда и събития на държавна институция. Според Мадяр става въпрос за Службата за защита на суверенитета, създадена през 2023 г. по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Правителството на Мадяр я закри през юни, пише БТА.

Междувременно унгарският парламент свали имунитета на Мадяр на специално заседание.

Мадяр твърди, че корупцията и злоупотребата с публични средства са стрували на Унгария между 8% и 10% от брутния вътрешен продукт през последните години. Орбан отхвърля твърденията, че по време на 16-годишното му управление корупцията е била оставяна без контрол.