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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23637344 www.24chasa.bg

Антикорупционната служба на Мадяр започна проверки по случаи от времето на Орбан

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Петер Мадяр КАДЪР: Екс/@magyarpeter102

Създадената от правителството на унгарския премиер Петер Мадяр антикорупционна служба обяви първите четири случая, по които възнамерява да започне работа, съобщи „Ройтерс".

Първият случай е свързан с предполагаема продажба на политически връзки с цел получаване на разрешения за пребиваване и работа. Вторият се отнася до предполагаема корупция при разходи на местната власт за поддръжка на паркове и обществено хранене.

Третото разследване засяга държавна компания и държавни инвестиции. По думите на Мадяр става въпрос за Даниел Йелинек, ръководител на компанията за недвижими имоти „Индотек Груп". Той беше разпитан от полицията и прокуратурата на 15 септември във връзка с разследване за предполагаем подкуп при обществена поръчка за закупуване на автобуси. От „Индотек" заявиха, че Йелинек съдейства на разследването и според позицията на компанията не е извършил нарушение.

Четвъртият случай е свързан с предполагаемо неоправдани разходи за пропаганда и събития на държавна институция. Според Мадяр става въпрос за Службата за защита на суверенитета, създадена през 2023 г. по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Правителството на Мадяр я закри през юни, пише БТА.

Междувременно унгарският парламент свали имунитета на Мадяр на специално заседание.

Мадяр твърди, че корупцията и злоупотребата с публични средства са стрували на Унгария между 8% и 10% от брутния вътрешен продукт през последните години. Орбан отхвърля твърденията, че по време на 16-годишното му управление корупцията е била оставяна без контрол.

Петер Мадяр КАДЪР: Екс/@magyarpeter102

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