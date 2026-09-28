Партията на Марин льо Пен вече има собствена група във френския Сенат

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Партията на Марин льо Пен „Национален сбор" спечели достатъчно места на проведените в неделя избори за френския Сенат, за да сформира собствена парламентарна група в горната камара на парламента, съобщава "Политико".

Това ще даде на партията по-силно представителство в ръководните органи и парламентарните комисии на Сената.

„Това е историческа победа и важен етап", написа Марин льо Пен в социалната мрежа X.

„Национален сбор" увеличава присъствието си в Сената от 3 на 15 места, като така преминава необходимия праг от 11 сенатори за сформиране на парламентарна група. Половината от състава на Сената се избира на всеки три години от около 42 000 представители на местната власт.

Льо Пен, която според социологическите проучвания е сред водещите кандидати за президентските избори догодина, заяви, че новата парламентарна група на партията „ще бъде ключова платформа по време на президентската кампания".

В другия край на политическия спектър формацията на левия лидер Жан-Люк Меланшон „Непокорна Франция" също спечели първото си място в Сената.

Въпреки промените Сенатът остава под контрола на съюз между сенатори от консервативните „Републиканци" и центристка група, макар коалицията да губи няколко места.

Центристки сенатор, пожелал анонимност, определи влизането на „Национален сбор" като парламентарна група като „кулминация на утвърждаването му във френския политически пейзаж".

„Мнозинството от дясноцентъра ще остане същото, а нашата задача ще бъде да осигурим стабилност. Ако някой поиска да посегне на институциите, ние ще бъдем там, за да гарантираме тяхната стабилност", заяви сенаторът.