Кремъл: Разговорите между Русия и САЩ за контрола над оръжията е трябвало да започнат отдавна

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Кремъл заяви, че преговорите между Русия и САЩ за контрола над оръжията е трябвало да започнат отдавна, предаде „Ройтерс".

„Това е толкова сложен въпрос, че изисква много дълги и трудни преговори на експертно ниво", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

Москва неведнъж е заявявала желание за подобряване на отношенията със САЩ, но различията между двете страни по отношение на войната в Украйна продължават да възпрепятстват пълното им възстановяване.

По повод призива на американския президент Доналд Тръмп за тристранни преговори за контрол над оръжията между САЩ, Русия и Китай Песков заяви, че Пекин многократно е давал да се разбере, че няма да участва, пише БТА.

Китай посочва, че ядреният му арсенал е значително по-малък от тези на Русия и САЩ и според Пекин това е причина страната да не участва в подобни преговори.