ЕС санкционира руски съдии и длъжностни лица за репресии срещу опозицията и отвличане на деца

Съветът на ЕС съобщи, че налага санкции на 10 лица заради подкрепата им за репресиите срещу демократичната опозиция и за сериозното подкопаване на демокрацията и върховенството на закона в Русия, както и на лица и организации заради отвличането на украински деца.

Съветът включва в списъка трима съдии от Върховния съд на Руската федерация и длъжностно лице от Генералната прокуратура, участвали в решението за недопускане на политическата партия "Яблоко" до участие в изборите за Държавна дума по-рано този месец заради предполагаеми нарушения на авторското право, екстремизъм и други неправомерни действия. "Яблоко" беше единствената политическа партия, която открито се противопостави на войната на Русия срещу Украйна, се посочва в съобщението.

Днешният списък включва също съдията, осъдил Лев Шлосберг - опозиционен политик от партията "Яблоко" - на 11 години и един месец лишаване от свобода за дискредитиране на руската армия и разпространение на "фалшиви новини" за войната в Украйна, както и държавния обвинител, поискал толкова тежка присъда.

Съветът включва в списъка съдиите, участвали в съдебните процеси срещу Максим Круглов и Николай Рибаков - други видни лидери на партията "Яблоко".

С днешното решение санкции се прилагат спрямо общо 108 лица и 7 организации. За включените в днешния списък лица се прилага запор на имущество, а на гражданите и дружествата от ЕС е забранено да им предоставят финансови или икономически средства.

ЕС наложи санкции и на 10 физически лица и 17 организации заради отвличането на украински деца в Русия. Решението е насочено срещу отговорните за постоянното и незаконно депортиране и принудително отвеждане на украински деца в Руската федерация и в рамките на временно окупираните украински територии, както и за тяхната принудителна асимилация, включваща идеологическа обработка и военно-патриотично възпитание, пише в съобщението.

Сред включените днес в списъка са Комитетът по туризъм на град Москва и две руски дружества от областта на детския отдих, туризма и развлекателните услуги, които организират дейности, свързани с руската история, честванията, свързани с войната, и военно-патриотичното възпитание.

В списъка са включени също детски лагери и спортни центрове в Русия и във временно окупираните територии на Украйна заради ролята им в културното преориентиране, обучението, основано на пропаганда, и военно-патриотичните дейности, целящи интегрирането на децата в рамките на руската идентичност.

Санкции са наложени също на Международния детски лагер "Сонгдоуон" - държавна институция в Северна Корея, заради участие в организирани програми с преместването на украински деца от временно окупираните територии на Украйна съгласувано с Руската федерация и с цел популяризиране на проруски твърдения.

Днешният списък включва президента на Татарстан Рустам Миниханов заради съдействието му за незаконното депортиране на украински деца в лагери, разположени в неговия регион; министъра и заместник-министрите на образованието и науката на определени окупирани територии; министъра на спорта и туризма на самопровъзгласилата се Донецка народна република, както и ръководители на детски лагери и училища, допринесли за идеологическата обработка, пише БТА.

За включените в списъка лица и организации се прилага запор на имущество, а на гражданите и дружествата от ЕС се забранява да им предоставят финансови или икономически средства. За физическите лица важи и забрана за пътуване, която не им позволява да влизат в ЕС или да преминават транзит.