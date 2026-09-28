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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23637479 www.24chasa.bg

Макрон призова Европа да се противопостави на завръщането на национализма

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Президентът Еманюел Макрон Снимка: СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Френският президент Еманюел Макрон призова днес Европа да преоткрие "смелостта на своите бащи основатели" и да не позволява на различните форми на национализъм да се завърнат, предаде Франс прес.

Макрон каза това на среща, посветена на съграждането на Европа и на мира, в град Мец, в която участва и папа Лъв Четиринадесети.

"Тук бие хилядолетното сърце на Европа - една Европа, която защитава, която е единна и която действа. Една суверенна и демократична Европа, която се ръководи от проекта си за мир и просперитет. Една Европа, която трябва да преоткрие смелостта на основателите си (. . .) смелостта да се противопостави на затварянето в себе си, на омразата към другия, на завръщането на формите на национализъм, които разделят", изтъкна френският лидер.

Днес е последният ден от посещението на папа Лъв Четиринадесети във Франция, пише БТА.

Президентът Еманюел Макрон

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