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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23637526 www.24chasa.bg

Южна Корея привика украински дипломат заради прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници

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Володимир Зеленски съобщи в изказване пред Общото събрание на ООН, че Украйна е изпратила в Южна Корея двамата севернокорейски войници, пленени през миналата година.

Южнокорейското външно министерство е привикало Андрий Вешкин, временно управляващ посолството на Украйна в Сеул, след като Киев разкри, че двама севернокорейски военнопленници са били прехвърлени в Южна Корея, предаде Йонхап.

Миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски съобщи в изказване пред Общото събрание на ООН, че Украйна е изпратила в Южна Корея двамата севернокорейски войници, пленени през миналата година. По-късно южнокорейският президент И Дже-мьон и неговата администрация заявиха, че Украйна е нарушила споразумение за поверителност, чиято цел е била прехвърлянето да остане в тайна, за да бъдат защитени войниците от рисковете, на които биха могли да бъдат изложени, ако операцията стане публично известна.

Според Сеул това се налага от нормите на международното право и хуманитарните принципи.

Малко по-късно украински медии цитираха източник от украинското президентство, който отрече да е съществувало подобно споразумение за поверителност.

Южнокорейската президентска администрация изрази "силно съжаление" за действията на Украйна.

Володимир Зеленски съобщи в изказване пред Общото събрание на ООН, че Украйна е изпратила в Южна Корея двамата севернокорейски войници, пленени през миналата година.

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