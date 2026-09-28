Кремъл: Украйна ще плати цената за атаките срещу Русия

Украйна ще понесе последиците от извършените през последните месеци атаки срещу руска територия, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му руските въоръжени сили продължават да нанасят удари по различни обекти в Украйна, предаде Ройтерс.

Руският президент Владимир Путин заяви в петък, че Москва е готова да възобнови преговорите с Киев след парламентарните избори в Русия. В същото време той изрази недоволство от украинските атаки срещу Москва по време на изборите, както и срещу Санкт Петербург по време на международния икономически форум през юли.

На днешната си пресконференция Песков беше попитан за позицията на Москва относно перспективите за мирни преговори. „Украйна ще трябва да плати цената за действията си от последните месеци. Това се случва в момента", заяви говорителят на Кремъл, като добави, че руските въоръжени сили продължават т.нар. от Москва „специална военна операция".

В петък Путин заяви, че предложенията за уреждане на конфликта, който продължава вече четири години и половина, остават на масата. Той обаче подчерта, че Москва трябва самостоятелно да прецени по какъв начин да продължи действията си, пише БТА.

Изявленията на руските представители идват на фона на продължаващите бойни действия и на заявената от Москва готовност за възобновяване на преговорите с Киев.