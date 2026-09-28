Арестуваха съпругата и дъщерята на еквадорски наркобарон в Колумбия (Видео, снимки)

Те са били издирвани в Еквадор за пране на пари

Колумбийската полиция е арестувала съпругата и дъщерята на известния еквадорски лидер на престъпна банда Хосе Адолфо Масиас Виямар, по-известен като Фито, който миналата година беше екстрадиран в САЩ по обвинения в наркотрафик, съобщава вестник "Ню Йорк Поуст".

Двете жени са били задържани в Сабана де Торес, малък град в североизточната част на Колумбия. Те са били издирвани в Еквадор за пране на пари. Операцията е проведена с подкрепата на ФБР и еквадорските власти.

СНИМКА: X/Abelardo De La Espriella

„Колумбия няма да бъде убежище за финансите на транснационалните престъпни групи", заяви колумбийският президент Абелардо де ла Есприела. Той допълни, че с удоволствие ще изпрати задържаните жени на „приятеля си президента Даниел Нобоа", за да се изправят пред еквадорското правосъдие.

Фито избяга от затвора в еквадорския град Гуаякил през януари 2024 г. Бягството му принуди правителството да обяви извънредно положение и беше последвано от смъртоносни бунтове в затворите и хаос по улиците на Гуаякил. Тогава членове на банди дори нахлуха в телевизионна станция по време на живо предаване.

Масиас Виямар беше заловен отново миналата година и изпратен в САЩ, където е обвинен във внос на тонове кокаин. Властите във Вашингтон обявиха неговата организация „Лос Чонерос" за терористична група миналата година.

Въпреки задържането на влиятелни наркобарони като Фито и разполагането на военни патрули в някои градове, Еквадор продължава да изпитва сериозни трудности в ограничаването на насилието, свързано с наркотрафика.

Процентът на убийствата в страната се е увеличил петкратно от 2020 г. насам. През миналата година Еквадор е регистрирал най-високия брой убийства в най-новата си история – 50 на всеки 100 000 жители, сочат данните на Министерството на вътрешните работи.

Подходът на президента Даниел Нобоа към организациите за трафик на наркотици обаче е подложен на критики от правозащитни групи. Според тях военните са извършвали злоупотреби, сред които и убийството на четири деца на възраст между 11 и 15 години през 2024 г.

Въпреки критиките и продължаващото насилие Нобоа беше преизбран миналата година за четиригодишен мандат. Изборът му дойде на фона на нарастващата тревога сред еквадорците заради престъпността.