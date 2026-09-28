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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23637917 www.24chasa.bg

Кая Калас: ЕС удължава с две години мисията си в Украйна

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Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Съветът на Европейския съюз прие решение за удължаване с две години на срока на мисията на ЕС в Украйна. Това съобщи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел.

По думите на Калас министрите са обсъдили допълнителна подкрепа за Украйна и възможностите за увеличаване на европейското военно производство. Тя заяви, че ЕС трябва да ускори превъоръжаването си, за да постигне поставените цели до 2030 г., което според нея изисква увеличаване на инвестициите в отбраната и производствения капацитет.

Калас посочи, че противоракетната отбрана остава сред основните направления на европейската подкрепа за Украйна. По думите ѝ държавите от ЕС обсъждат възможността да предоставят на Киев ракети за системите „Пейтриът" от собствените си запаси, а впоследствие да ги заменят с нови доставки, финансирани чрез средствата от заема за Украйна.

На заседанието е обсъдена и необходимостта от допълнителни мерки срещу действия, които ЕС определя като руски саботажи.

Според Калас продължаващите руски удари по граждански цели показват, че Москва не демонстрира готовност за постигане на мир. Тя заяви, че Русия трябва да води преговори директно с Украйна, като други държави могат да участват като посредници, пише БТА.

„В крайна сметка Москва и Киев трябва да постигнат споразумение", обобщи Калас.

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

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