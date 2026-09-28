Иранската правозащитничка Насрин Сотуде получи наградата „Вацлав Хавел“

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Иранската правозащитничка и адвокат Насрин Сотуде бе удостоена днес с наградата „Вацлав Хавел" за правата на човека на Съвета на Европа, предаде Франс прес.

Сотуде е известна с дейността си срещу смъртното наказание и задължителното забулване на жените в Иран.

При обявяването на отличието Съветът на Европа посочи, че Сотуде защитава активисти, журналисти, представители на малцинствата и деца, изложени на риск от екзекуция, пише БТА.

Според организацията нейната дейност продължава въпреки многократните арести, продължителните присъди лишаване от свобода и сериозните лични рискове, пред които е изправена.