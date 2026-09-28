Дания отрече да е унижавала Рубио с песента „Изпратете клоуните" преди сделката за Гренландия

Песента „Send in the Clowns" („Изпратете клоуните") наистина е звучала в залата на ООН минути преди Доналд Тръмп да влезе за подписването на новото споразумение за сигурност между САЩ, Дания и Гренландия. В социалните мрежи обаче светкавично се разпространи твърдението, че датската страна нарочно е избрала песента, за да се подиграе на американския държавен секретар Марко Рубио.

Твърдението е невярно, установи фактчек екипът на "Евронюз" The Cube. Публикации в X, Bluesky, Facebook и Instagram представят кадри от събитието, на които камерата показва Рубио, докато в песента се чуват думите: „Къде са клоуните? Изпратете клоуните. Не се притеснявайте, те са тук." Само една от публикациите в X е събрала повече от 1,3 млн. гледания.

В Instagram пък се появява още по-категорично твърдение: „Дания току-що унижи Марко Рубио в ООН!"

Няма обаче доказателства Дания да е избирала музиката, звучала преди церемонията на 22 септември. Датското Министерство на външните работи е заявило пред Euronews, че страната не е участвала в избора на песните.

„Send in the Clowns" действително е била пусната, докато Рубио се е намирал в залата. Запис от излъчването на UN TV показва, че песента звучи непосредствено преди влизането на Тръмп за церемонията по подписването с датската премиерка Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен.

Песента е написана от Стивън Сондхайм за мюзикъла „A Little Night Music" от 1973 г. и е популяризирана с изпълнението на Джуди Колинс. От Мисията на САЩ към ООН не са отговорили веднага на запитването за коментар.

Самото споразумение слага край на 10-месечни преговори и има за цел да сложи край на дипломатическото напрежение, породено от многократните настоявания на Тръмп САЩ да поемат контрола над Гренландия. Американският президент неколкократно отказваше и да изключи възможността за използване на военна сила.

Според договореностите САЩ ще могат да разширят военното си присъствие на острова чрез модернизиране и разширяване на базата „Питуфик", както и чрез създаването на нови отбранителни зони в Нарсарсуак и Местерсвиг.

Вашингтон ще получи и „свободен достъп и движение" между отбранителните зони, включително по суша, въздух и море и в териториалните води. Американски самолети ще могат да прелитат над и да кацат на всяка територия на острова.

По време на Студената война САЩ са поддържали 17 военни обекта и са имали повече от 10 000 военнослужещи в Гренландия. Днес американското военно присъствие е съсредоточено основно във военновъздушната база „Питуфик" – най-северния обект на американското Министерство на отбраната.

Базата се използва за предупреждение за ракетни атаки, противоракетна отбрана и наблюдение на космическото пространство.

Мете Фредериксен заяви, че споразумението „укрепва общата ни сигурност в Арктика и Северния Атлантик", а Йенс-Фредерик Нилсен го определи като договореност „в полза на всички нас".

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също приветства споразумението, като заяви в X, че то засилва колективната сигурност на страните от алианса и подкрепя по-сигурно и стабилно бъдеще.

Гренландия е самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания. Разположението ѝ между Арктика и Северна Америка я прави стратегически важна за САЩ.