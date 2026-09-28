Киев: Украинските сили са възстановили контрола над нови територии в Донецка област

Украинските войски са си възвърнали още територии, които са били досега в руско владение, в северната част на Донецка област, обяви днес висш украински командир - бригаден генерал Андрий Билецки, цитиран от Ройтерс. Въпросната операция е имала за цел да затрудни руското настъпление към стратегическите позиции на Украйна на източния фронт.

Подразделения на Трета армия са върнали украинския контрол върху 51 квадратни километра, уточни Билецки, под чието командване от миналия месец са операциите в този район. Като цяло в операцията с кодовото име "Вивалди" досега от руските сили са отнети 176 кв. км северно от град Донецк, освободени са още три села и е възстановен украинският контрол върху нови две села, заяви бригадният генерал.

Мозъчният тръст в американската столица Вашингтон Институт за изследване на войната (ИИВ) съобщи, че с "Вивалди" е постигната "значимата от оперативна гледна точка" цел да се попречи на силите на Москва да обкръжат "укрепения пояс" от украински градове.

Темпото на сумарния териториален напредък на Русия по фронтовата линия намаля тази година, но силите на Москва упражняват натиск върху градовете на юг и проникват все по-навътре в източния град Костянтинивка (Константиновка на руски език). В Донецка област се водиха повечето от най-ожесточените сражения във войната в Украйна, подета от Русия на 24 февруари 2022 г.

Украинските сили все още държат контрола върху около 20 процента от областта, като Русия иска контрола върху цялата ѝ територия - това основното териториално искане на Москва, изложено по време на преговорите, които в момента са в застой, отбелязва Ройтерс, като допълва, че САЩ настояват те да бъдат подновени.

Превзетите територии в Донецка област, обявени от Билецки, допълват резултатите от украинската офанзива на югоизток по-рано тази година. Според информацията от Киев украинските войски са си върнали над 700 квадратни километра по време на продължилата с месеци контраофанзива.

Междувременно Ройтерс съобщи, че руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър е убила трима души, позовавайки се на информация от днес на военната администрация на Днепропетровска област. Ранените са най-малко 12, пише БТА.

От друга страна, мощна експлозия е била чута днес в центъра на украинската столица Киев, информира Ройтерс. Според градската военна администрация и тук става въпрос за руска атака с дрон.