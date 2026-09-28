ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главболгарстрой в The District 2026: Достъпните жи...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23638273 www.24chasa.bg

Лодка с 21 пътници се преобърна край Крит

1528
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лодка се преобърна край остров Крит Снимка: 24 часа архив

Лодка с 21 души на борда се е преобърнала преди обяд днес край кипърския град Лимасол, но всички пътници са били спасени при незабавна спасителна операция на кипърските власти, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл".

Сигналът за инцидента е подаден около 11:15 ч. местно и българско време. Веднага е задействан националният план за реагиране при кризисни ситуации, като към мястото са изпратени кораби на бреговата охрана и хеликоптери.

Лодката се е преобърнала в близост до брега, което е позволило на част от пътниците да стигнат до сушата сами. Останалите са били спасени в рамките на операцията и всички са откарани на брега, пише БТА. 

„За щастие, лодката беше сравнително близо до брега. Някои от пътниците успяха сами да достигнат брега", заяви пред „Сайпръс мейл" лейтенант-командир Георгиос Иконому от кипърската брегова охрана.

По думите му всички пътници са в добро здраве. Те са преминали медицински преглед и след това са били изписани.

Лодка се преобърна край остров Крит

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино