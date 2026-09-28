Лодка с 21 пътници се преобърна край Крит

Лодка с 21 души на борда се е преобърнала преди обяд днес край кипърския град Лимасол, но всички пътници са били спасени при незабавна спасителна операция на кипърските власти, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл".

Сигналът за инцидента е подаден около 11:15 ч. местно и българско време. Веднага е задействан националният план за реагиране при кризисни ситуации, като към мястото са изпратени кораби на бреговата охрана и хеликоптери.

Лодката се е преобърнала в близост до брега, което е позволило на част от пътниците да стигнат до сушата сами. Останалите са били спасени в рамките на операцията и всички са откарани на брега, пише БТА.

„За щастие, лодката беше сравнително близо до брега. Някои от пътниците успяха сами да достигнат брега", заяви пред „Сайпръс мейл" лейтенант-командир Георгиос Иконому от кипърската брегова охрана.

По думите му всички пътници са в добро здраве. Те са преминали медицински преглед и след това са били изписани.