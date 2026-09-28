Русия удари украинската Национална академия на науките в Киев, има загинал

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Руски дрон порази сградата на украинската Национална академия на науките в центъра на Киев, при което бе убит един човек, а трима души бяха ранени, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирайки кмета Виталий Кличко.

„В Шевченкивски район в центъра на Киев, дрон се удари в нежилищна сграда. Избухна пожар. Спешните служби са напът към мястото", написа Кличко в публикация в Телеграм.

Пресслужбата на Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) съобщи, че руски дрон директно е ударил сградата на НАНУ, която се намира в центъра на Киев, пише БТА.

По-рано днес руски дрон падна и на територията на нежилищен комплекс в Оболонски район в Киев, припомня Укринформ.