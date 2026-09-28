Техеран с жалба срещу САЩ заради санкциите срещу авиацията

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Техеран е подал официален протест до Международната организация за гражданска авиация към ООН (ICAO) заради американските санкции срещу иранския авиационен сектор, които доведоха до отмяната на множество полети. Това съобщи днес иранската държавна агенция ИРНА, цитирана от Франс прес.

„Иран изпрати официален протест до Международната организация за гражданска авиация, за да защити законните права на авиационния си сектор и да се противопостави на незаконните ограничения, наложени от САЩ", заяви ръководителят на Организацията за гражданска авиация на Иран (CAO) Абудзар Шируди.

По думите му, в координация с Министерството на външните работи на Иран е подадена и жалба до Международния съд в Хага.

По-рано този месец Вашингтон постави целия авиационен сектор на Иран под санкции и предупреди, че ще предприеме твърди мерки срещу чуждестранни компании, които му оказват съдействие, пише БТА.

След влизането на санкциите в сила основните ирански авиокомпании бяха принудени да отменят международни полети, след като ключови регионални дестинации, включително държави от Персийския залив, въведоха забрани.

Полетите до Дубай вече са преустановени. Градът беше най-важната дестинация на иранските авиокомпании в Близкия изток, а международното му летище често служеше като транзитен пункт за ирански пътници, пътуващи към Европа, Азия и Африка. То беше и крайна дестинация за много бизнесмени.

Засега Турция остава основният вариант за иранците, които искат да напуснат страната или да се върнат в нея. Полетите до Турция се изпълняват предимно от малки местни авиокомпании.

Все още има възможност за въздушни връзки и с Афганистан, Пакистан, Китай, Русия, Малайзия и Тайланд.

В същото време ръководителят на международното летище „Имам Хомейни" в Техеран заяви вчера пред националната телевизия, че полетите до около 30 международни дестинации продължават да се изпълняват.