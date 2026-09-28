Обявена е нова процедура за подбор на трима кандидати за европейски прокурор

Със заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов бе открита нова процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от България. Европейските правила изискват всяка държава, участваща в засиленото сътрудничество по Регламента за създаване на Европейската прокуратура (EPPO), да посочи трима кандидати, от които Съветът на ЕС избира и назначава един прокурор в EPPO. В момента в EPPO участват 25 държави членки на ЕС.

Според заповедта на министър Найденов процедурата у нас ще се проведе от петчленна комисия, в която участват един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес; двама наказателни съдии от Върховния касационен съд и двама прокурори от Върховната касационна прокуратура. Министерството на правосъдието няма да има представител, като допълнителна гаранция за независимостта на комисията.

Кандидатите за европейски прокурор трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с най-малко 12 години юридически стаж, да имат практически опит във финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, да владеят английски език минимум на ниво B2, независимостта им да е извън всякакво съмнение и да притежават необходимите качества за упражняване на функциите на европейски прокурор. Има и изискване за възрастта на кандидатите, съгласно критериите на ЕС.

Подборът ще се проведе на два етапа – проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представени документи и публично изслушване, което ще се излъчва онлайн. На финала комисията по подбора ще определи трима кандидати и ще предложи на министъра на правосъдието да внесе кандидатурите за одобрение от МС.

Документите за участие в процедурата се подават в срок до 17:30 ч. на 12 октомври 2026 г. в Центъра за административно обслужване на Министерството на правосъдието – София, ул. „Славянска“ № 1, през информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, или по електронна поща.

Пълният набор от документи – в специалната секция „Процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от РБ“ на интернет страницата на Министерството на правосъдието.