Турски комик прекара 88 дни в затвора заради шеги за Ердоган

Съд в Истанбул постанови освобождаването от затвора на турския комедиант Дениз Гьокташ, който прекара 88 дни зад решетките. Той бе осъден по две от повдигнатите му обвинения, включително за обида към президента Реджеп Тайип Ердоган, но бе оправдан по третото, съобщи англоезичният информационен сайт „Тюркие тудей".

Гьокташ бе задържан заради съдържанието на стендъп шоуто си „Мъртво море" (Ölü Deniz) и почти три месеца се намираше в затвора с висока степен на сигурност „Каратепе" край Чорлу, близо до Истанбул. Прокуратурата настояваше за присъда до 12 години и 2 месеца затвор по три отделни обвинения.

Комедиантът се яви за първи път пред съдия в съдебната палата „Чаглаян". Прокурорите поискаха той да бъде признат за виновен по повдигнатите обвинения, но едновременно с това настояха и за освобождаването му.

Делото е свързано с три отделни сегмента от комедийното шоу на Гьокташ, публикувано в YouTube на 24 юни. Срещу него бяха повдигнати обвинения за обида на президента, публично подбуждане към омраза и вражда и възхвала на престъпления и престъпници.

На днешното заседание съдът го осъди по обвиненията за обида на президента и злепоставяне на религиозни стойности. По третото обвинение - за възхваляване на престъпление и престъпници, обаче Гьокташ бе оправдан.

Обвинението за „обида на президента" бе свързано с шеговити коментари на комедианта, че „мечтае да бъде терапевт" на президента Реджеп Тайип Ердоган. Според прокуратурата тези думи са преминали границата на градивната критика и са накърнили честта, достойнството и престижа на държавния глава в обществото, пише БТА.

По обвинението за „публично подбуждане към омраза и вражда" прокуратурата се позова на сцени, в които Гьокташ прави аналогии, свързани с „живи бомби" и консервативни дамски бански костюми, покриващи изцяло тялото. Според държавното обвинение тези изявления са били насочени към предизвикване на обществено недоволство и са създали пряка и непосредствена опасност за обществената сигурност.

Третото обвинение, по което комедиантът бе оправдан, се отнасяше до „възхваляване на престъпление и престъпници". То бе свързано с шеги на Гьокташ, в които се споменава известната в Турция престъпна група „Далтонлар". Прокуратурата твърдеше, че с тези изказвания той е оправдавал и популяризирал престъпната дейност на групировката.

Според данните в обвинителния акт срещу видеото на комедианта са били подадени над 500 сигнала в Центъра за комуникация към президентството на Турция. Впоследствие достъпът до записите на шоуто му в YouTube бе официално блокиран на територията на страната.

В показанията си Гьокташ отхвърли обвиненията и заяви, че изказванията му са изцяло в рамките на сатирата и хумора. Той посочи също, че е завършил психология и обясни коментарите си за ролята на терапевт със стреса, който според него съпътства заемането на висок държавен пост.

Задържането на комедианта премина и през няколко правни обрата. На 28 август съдът първоначално постанови освобождаването му по първите две обвинения. В същия ден обаче бе издадена нова заповед за арест заради обвинението във „възхваляване на престъпност", свързано с групата „Далтонлар".

След това прокуратурата обжалва решението за освобождаване и спечели обжалването. В резултат Гьокташ остана в затвора по трите обвинения.

Комедиантът бе задържан в началото на юли на паспортния контрол на летището в Истанбул, след като се завърнал от пътуване в чужбина.