Украинският премиер призова най-уязвимите да напуснат големите градове преди зимата

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Украинският премиер Сергий Корецки заяви вчера, че най-уязвимите хора е добре да напуснат големите градове преди настъпването на зимата, за да не се стига до претоварване на спасителните служби при евентуални руски атаки, предаде Франс прес.

През миналата зима систематичните руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна оставиха части от страната без електричество и отопление, докато температурите достигнаха до минус 20 градуса.

„Има хора с ограничена мобилност и хора с увреждания. Защо да не бъде обърнато специално внимание на тези хора от техните близки или от социалните служби на града? Можете да го направите предварително, преди да дойде зимата", каза Корецки в телевизионно интервю.

Премиерът обаче уточни, че не призовава жителите „да заминават", определяйки подобно решение като „екстремна мярка".

Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев през последните седмици. От началото на лятото руските сили нанасят удари по гражданска, логистична и търговска инфраструктура в Украйна.

Според украинския президент Володимир Зеленски целта на Русия е да парализира украинската икономика.