ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От една награда към една по-голяма мисия:„Добролет...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23638657 www.24chasa.bg

Украинският премиер призова най-уязвимите да напуснат големите градове преди зимата

2456
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Украйна СНИМКА: Пиксабей

Украинският премиер Сергий Корецки заяви вчера, че най-уязвимите хора е добре да напуснат големите градове преди настъпването на зимата, за да не се стига до претоварване на спасителните служби при евентуални руски атаки, предаде Франс прес.

През миналата зима систематичните руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна оставиха части от страната без електричество и отопление, докато температурите достигнаха до минус 20 градуса.

„Има хора с ограничена мобилност и хора с увреждания. Защо да не бъде обърнато специално внимание на тези хора от техните близки или от социалните служби на града? Можете да го направите предварително, преди да дойде зимата", каза Корецки в телевизионно интервю.

Премиерът обаче уточни, че не призовава жителите „да заминават", определяйки подобно решение като „екстремна мярка".

Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев през последните седмици. От началото на лятото руските сили нанасят удари по гражданска, логистична и търговска инфраструктура в Украйна.

Според украинския президент Володимир Зеленски целта на Русия е да парализира украинската икономика.

Украйна СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино