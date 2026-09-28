Иран отрече връзка с атаката срещу британската база

Иранското посолство в Лондон категорично отрече Техеран да има каквато и да е връзка с предполагаемия заговор срещу управлявана от САЩ военновъздушна база във Великобритания, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Става дума за инцидент с бомбена заплаха близо до британската военновъздушна база RAF Fairford, която се използва от САЩ за нанасяне на удари по Иран. В публикация в „Екс" иранското посолство заяви, че „категорично отхвърля и остро осъжда" спекулациите за участие на Техеран в случая.

Посолството определи като „необосновани и злонамерени" последните твърдения, разпространявани от някои британски представители и медии, които според него се опитват да свържат Иран с инцидента, пише БТА.

Военновъздушната база RAF Fairford в графство Глостършър е важен обект за американските военновъздушни сили в Европа. Тя е собственост на британското Министерство на отбраната, но се използва от ВВС на САЩ и е единственото летище в Европа, което американските военновъздушни сили използват за тежки стратегически бомбардировачи. В базата е разположено 501-во крило за бойна поддръжка на ВВС на САЩ.

RAF Fairford разполага със специални хангари с контролирана среда, предназначени за американските стелт бомбардировачи B-2. Пистата и инфраструктурата на базата позволяват обслужването и използването на тежки американски самолети, сред които B-52, B-1 и B-2. Заради стратегическото си значение съоръжението е предпочитано предно оперативно местоположение в Европа за стратегическите бомбардировачи на американското Global Strike Command.

Значението на базата нарасна допълнително на фона на военния конфликт между САЩ и Иран. RAF Fairford е използвана за американски въздушни операции срещу ирански цели. От 28 февруари базата е била използвана за удари по цели в Иран, а през март там са били разположени бомбардировачи B-1 Lancer и B-52.

Още през юли базата попадна във фокуса на ирански заплахи. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди Великобритания да не допуска американски бомбардировачи да използват RAF Fairford. Предупреждението беше отправено на фона на американските военни операции срещу Иран и ролята на Великобритания като домакин на американски военни сили.

Самият инцидент край базата започна след сигнал на местна жителка, която забелязала три бели микробуса и група маскирани мъже в непосредствена близост до домовете в село Уелфорд. Тя се обадила на телефон 999, след като видяла мъжете с качулки и маски. След пристигането на полицията петима души били задържани в района.

В един от трите микробуса са били открити годни за употреба запалителни устройства и химикали, съобщиха британските власти. Първоначално петимата били задържани по подозрение за нарушения на Закона за експлозивите, а впоследствие били арестувани и по подозрение за подготовка на терористичен акт. На място бил изпратен робот за обезвреждане на взривни устройства.

Заради операцията около 85 домакинства в района са били евакуирани като предпазна мярка, а около мястото е поставен 400-метров кордон. Специализирани екипи са проверявали трите микробуса за наличие на взривни устройства. Британските антитерористични служби поеха разследването.

Впоследствие се появиха данни, че задържаните може да не са били единствените хора в групата. Местната фермерка, подала сигнала, заявила, че е видяла повече мъже край микробусите. Според нея част от тях били с маски. Американският президент Доналд Тръмп от своя страна заяви, че задържаните са били наблюдавани от службите от известно време, което се разминава с разказа на жената, че именно нейният сигнал е довел до намесата на полицията.

На този етап британските власти не са посочили публично връзка между задържаните и Иран или друга чужда държава. Именно на този фон се появиха и твърденията за възможно иранско участие, които Техеран категорично отхвърли. Инцидентът обаче се разглежда в чувствителен контекст заради предишните ирански заплахи към RAF Fairford и използването на базата от американските сили при операциите срещу Иран.

Случаят доведе и до засилване на мерките за сигурност около други американски военни обекти във Великобритания. RAF Fairford е била поставена в режим Delta – най-високото ниво на тревога, използвано от американското министерство на отбраната, макар в по-ранен етап американските власти да не са потвърдили публично конкретно ниво на тревога.