Моджтаба Хаменей: Иран ще изтласка вражеските сили от Арабско море

Въоръжените сили на Иран продължават да изтласкват противниковите сили от южните води на Ислямската република, заяви иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей, предадоха световните агенции.

„Не е далеч денят, в който и Арабско море ще се освободи от тях", подчертава Моджтаба Хаменей в писмено изявление, пише БТА.

През последните години „двете морета на юг от Иран бяха арена на операции на вражески сили", добавя върховният лидер на Иран, цитиран от агенция ИРНА. „Но днес, поради болезнените удари, които враговете понесоха от смелите бойци и защитници на Ормузкия проток, те не се осмеляват да напредват отвъд Арабско море. Всеки път, когато са рискували да го направят, те самите са страдали от това. И не е далеч денят, в който и Арабско море ще се освободи от тях", пише още Моджтаба Хаменей.

56-годишният Моджтаба Хаменей беше избран за аятолах от Събранието на експертите на Иран на 8 март – дни след като баща му Али Хаменей беше убит при съвместните американско-израелски удари на 28 февруари, с които започна войната.

От назначаването му насам той не се е появявал публично. Той не присъства дори на погребалните церемонии на баща си през юли, пише Евронюз.

Преди два мееца „Атлантик", съобщи, че в Техеран усилено се спекулира за съдбата на Моджтаба Хаменей. Бившият държавен служител и роднина на Хаменей Мохамад Хосейн Хошвагт е заявил пред списанието, че от март насам по-малко от петима души са се срещали с Хаменей „заради мерките за сигурност".

Иранският президент Масуд Пезешкиан по-рано заяви, че комуникацията с Хаменей е станала „изключително трудна".

Американски медии вече съобщиха, позовавайки се на неназовани ирански представители, че Моджтаба Хаменей е получил тежки наранявания при ударите, претърпял е няколко операции на краката и ръцете и има затруднения с говора заради тежки изгаряния по лицето и устните. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Хаменей е бил ранен и вероятно „обезобразен". Техеран не е потвърдил тези твърдения.

В началото на август полуофициалната информационна агенция на Иран Mehr за пръв път разпространи видео с Моджтаба Хаменей.

Международни и израелски медии разпространиха информация, че е бил ранен по време на въздушните атаки и е в критично състояние. По-късно разузнавателни агенции твърдяха, че новият върховен лидер е жив зеленчук.

Кадрите, разпространени от агенция Mehr, показват Моджтаба Хаменей по време на религиозно обучение. Целта на видеото явно е да отхвърли твърденията за неговата неспособност да управлява и да докаже, че е добре и здрав. Въпреки видеото, липсата на обявена дата на заснемане продължава да поддържа интереса на чуждите разузнавателни служби и анализатори към реалното му физическо състояние.