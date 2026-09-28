Италия депортира рапър в Молдова, блокирал магистрала край Милано, за да снима клип

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Италия експулсира в Молдова 31-годишен рапър, който преди 10 дни поведе десетки младежи със скутери в акция, блокирала за кратко движението по магистрала в района на Милано. Групата е спряла трафика, за да заснеме видеоклип, а акцията е била заснета и с дрон, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Трап изпълнителят Братан, чието истинско име е Николае Новаченко, живее в Италия от 2009 г. Той публикувал видеото в социалните мрежи след заснемането на необичайната акция.

„Животът на шофьорите беше изложен на риск", заяви в неделя италианският министър на вътрешните работи Матео Пиантедози. По думите му рапърът представлява опасност за обществото и затова разрешението му за пребиваване трябва да бъде отнето, пише БТА.

Адвокатът на Братан определи експулсирането като прекомерна мярка и заяви, че ще го обжалва пред Регионалния административен съд на Ломбардия.

Рапърът има малко дете от партньорката си, която живее в Италия.