Британци от Лондон са петимата, арестувани за атентат в базата на Кралските военновъздушни сили

Британски граждани от Лондон са петимата мъже, арестувани във връзка с предполагаемия ирански заговор за атентат в базата на Кралските военновъздушни сили (RAF) във "Феърфорд", съобщи днес местната полиция за борба с тероризма, цитирана от "Дейли мейл".

Заподозрените, на възраст между 23 и 25 години, бяха задържани пред военновъздушната база в Глостършър и претърсени в ранните часове на неделя сутринта поради опасения, че носят самоубийствени колани.

Властите във Великобритания заявиха, че ще предприемат нови насоки в разследването след ареста на петимата заподозрени в тероризъм. СНИМКА: Ройтерс

Техеран категорично отрече да носи отговорност за инцидента. Посолството на Иран определи като „необосновани и злонамерени" последните твърдения, разпространявани от някои британски представители и медии, които според него се опитват да свържат Иран с инцидента.

Според някои източници на мястото били изпратени елитни войници от SAS от Херефорд.

„Феърфорд" е ключов център на американските военновъздушни сили и основната европейска база за американските стратегически бомбардировачи.

Заподозрените остават в ареста и могат да бъдат разпитвани до 14 дни съгласно антитерористичното законодателство на Обединеното кралство. СНИМКА: Ройтерс

"Това е изключително сложна и мащабна операция, в която участват местната и националната полиция, министерството на отбраната и местните агенции, които работят заедно, за да напредне разследването и да се подкрепи общността. Знам, че това е причинява огромни затруднения на местните жители, но бих искала да ги уверя, че нашата дейност е в интерес на националната сигурност и, най-важното, на тяхната собствена безопасност", заяви Вики Еванс, която е зам.-помощник-комисар и старши национален координатор на полицейската служба за борба с тероризма.

„Бих искала също да благодаря на службите за спешна помощ за тяхната реакция, включително на въоръжените полицаи, които първи пристигнаха на мястото, без да знаят с какво може да се сблъскат. Напълно съзнавам колко много се спекулира относно мотивите зад този инцидент и геополитическите въпроси, които се повдигат. Въпреки това моля да се даде възможност на полицията за борба с тероризма в този момент да извърши работата си внимателно и изчерпателно", посочи още тя.

Военновъздушната база "Феърфорд" в графство Глостършър е важен обект за американските военновъздушни сили в Европа. Тя е собственост на британското Министерство на отбраната, но се използва от ВВС на САЩ и е единственото летище в Европа, което американските военновъздушни сили използват за тежки стратегически бомбардировачи. В базата е разположено 501-во крило за бойна поддръжка на ВВС на САЩ.

"Феърфорд" има специални хангари с контролирана среда, предназначени за американските стелт бомбардировачи B-2. Пистата и инфраструктурата на базата позволяват обслужването и използването на тежки американски самолети, сред които B-52, B-1 и B-2. Заради стратегическото си значение съоръжението е предпочитано предно оперативно местоположение в Европа за стратегическите бомбардировачи на американското Global Strike Command.

Значението на базата нарасна допълнително на фона на военния конфликт между САЩ и Иран. "Феърфорд" е използвана за американски въздушни операции срещу ирански цели. От 28 февруари базата е била използвана за удари по цели в Иран, а през март там са били разположени бомбардировачи B-1 Lancer и B-52.

Още през юли базата попадна във фокуса на ирански заплахи. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди Великобритания да не допуска американски бомбардировачи да използват "Феърфорд". Предупреждението беше отправено на фона на американските военни операции срещу Иран и ролята на Великобритания като домакин на американски военни сили.

Самият инцидент край базата започна след сигнал на местна жителка, която забелязала три бели микробуса и група маскирани мъже в непосредствена близост до домовете в село Уелфорд. Тя се обадила на телефон 999, след като видяла мъжете с качулки и маски. След пристигането на полицията петима души били задържани в района.

В един от трите микробуса са били открити годни за употреба запалителни устройства и химикали, съобщиха британските власти. Първоначално петимата били задържани по подозрение за нарушения на Закона за експлозивите, а впоследствие били арестувани и по подозрение за подготовка на терористичен акт. На място бил изпратен робот за обезвреждане на взривни устройства.

Заради операцията около 85 домакинства в района са били евакуирани като предпазна мярка, а около мястото е поставен 400-метров кордон. Специализирани екипи са проверявали трите микробуса за наличие на взривни устройства. Британските антитерористични служби поеха разследването.

След това се появиха данни, че задържаните може да не са били единствените хора в групата. Местната фермерка, подала сигнала, заявила, че е видяла повече мъже край микробусите. Според нея част от тях били с маски. Американският президент Доналд Тръмп от своя страна заяви, че задържаните са били наблюдавани от службите от известно време, което се разминава с разказа на жената, че именно нейният сигнал е довел до намесата на полицията.