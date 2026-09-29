Нефертити е погребана в тайна ниша близо до Тутанкамон

Мощни георадари правят тази лансирана преди 11 г. хипотеза все по-вероятна

Когато археологът Хауърд Картър открива гробницата на Тутанкамон през 1922 г., той намира над шестстотин артефакта, положени до древноегипетския владетел. Сега обаче изглежда, че както детето фараон, така и съкровищата му може би са се настанили в чуждо място за вечен покой.

Вече 11 години част от археологическата общност е убедена, че дълго търсеният гроб на една от най-великите и най-красивите царици на древността вероятно се крие близо до саркофага на доведения ѝ син. Пръв през 2015 г. египтологът Никълъс Рийв допуска, че гробницата на Тутанкамон вероятно е по-голяма от видимите ѝ размери. Той твърди, че линиите и пукнатините по северната стена на погребалната камера, както и измененията по стенописите в помещението подсказват, че въпросната конструкция е фалшива стена. Според него отзад има

допълнителни тайни помещения,

където вероятно е положена една от най-известните жени на Древен Египет.

И ето че тези дни в проучване, публикувано в поредицата “Сборник със студии” на проекта “Кралските гробници в Амарна”, Рийвс и екипът му разглеждат изследванията, проведени след 2015 г., и представят допълнителни геофизични доказателства в подкрепа на хипотезата. Археолозите вече изглеждат напълно убедени, че гробницата на Тутанкамон крие повече, отколкото се вижда на пръв поглед.

“Въпреки че изследването все още не е стигнало до окончателно заключение, съвкупността от архитектурни, декоративни и геофизични данни категорично подсказва съществуването на поне още едно помещение зад западната стена на погребалната камера, както и на продължение на царския погребален комплекс зад северната ѝ стена”, твърди екипът.

Тутанкамон е бил владетел от Осемнадесетата династия на Древен Египет и е управлявал в периода от около 1333 до 1324 г. пр.н.е. Възкачва се на престола на 9 г. и умира внезапно на около 18-годишна възраст. Погребан е набързо в Долината на царете, като според проучването гробницата му не съответства на характеристиките на останалите царски гробници от Осемнадесетата династия. Поради това изследователите разглеждат два възможни сценария, като и двата предполагат, че младият фараон е бил погребан в чужда гробница.

Според тези сценарии гробницата е била или частно място за погребение, преустроено от работниците в отчаяната ситуация около неочакваната смърт на Тутанкамон, или гробница на царица от Осемнадесетата династия. В последния случай само част от първоначалната гробница е била преобразена и отделена за Тутанкамон, докато царицата е продължила необезпокоявания си покой на друго място в рамките на по-големия погребален комплекс.

Едно от доказателствата, че става въпрос за гробница на царица, е нейната ориентация. Изходът от гробницата на Тутанкамон е с ляв завой, гледано откъм погребалната камера. Докато съвременните ѝ царски гробници на мъже фараони обикновено са с десен завой. Необичайното ляво разположение съответства на плана на една недовършена гробница от Осемнадесетата династия, предназначена за царица Хатшепсут.

“Изводът от този завой наляво е ясен: планът, по който е изградена гробницата на Тутанкамон, е характерен за гробница на царица от Осемнадесетата династия”, обясняват авторите.

Стените на погребалната камера на младия фараон може да крият още една следа. Експерти смятат, че някои от изображенията първоначално са били създадени за друг владетел, както и че образите вероятно са били променени, за да изобразяват владетеля Тут след неочакваната му смърт.

“Установяването на самоличността на първоначалния обитател на тази по-голяма гробница зависи от изпълнението на строго определен набор от условия: лицето да е било от женски пол – както подсказва самият тип на гробницата, – да се е ползвало с пълен статут на фараон и да е било непосредствен предшественик на Тутанкамон. Тъй като

единствено Нефертити отговаря на тези критерии,

не е изненадващо, че изображенията на северната стена, указващи собственика, възпроизвеждат точно нейния профил”, посочват археолозите.

Преди 2 г. учени от университета в Йорк лансираха теорията, че и погребалната златна маска на Тутанкамон вероятно първо е била създадена за жена владетел и след това е била адаптирана за покойния млад фараон. Погребалната камера и саркофагът на Тутанкамон СНИМКА: РОЙТЕРС

Царица Нефертити е съпруга на фараона Ехнатон – баща на Тутанкамон и противоречива личност, въвела монотеизма в Древен Египет. Широката общественост познава царицата най-вече чрез нейния красив бюст, който се съхранява в Новия музей в Берлин, а Египет отдавна прави опити да си го върне. Според властите в Кайро легендарният артефакт е бил незаконно изнесен от страната през 1913 г. След смъртта на Ехнатон се смята, че за кратко Нефертити е царувала под името Нефернеферуатен.

През 2023 и 2024 г. научният екип провежда нови геофизични проучвания, използвайки методи като микрогравиметрия (измерване на малки изменения в гравитацията) и георадарно сканиране (заснемане на подземни структури). “Структурните проучвания от 2023–2024 г. допълниха предходните изследвания и натрупания масив от данни, като с голяма вероятност установиха наличието на погребален комплекс от добре познат тип, простиращ се на около 25–30 метра северно от гробницата KV 62 - отбелязват авторите в проучването. - В това пространство вероятно се намират пет или шест камери, като съществува обосновано очакване, че засечените кухини са свързани помежду си и с KV 62 чрез проходи, умишлено запълнени с отломки още в древността.” KV 62 е номерът на гробницата на Тутанкамон.

За новото проучване археолозите са използвали мощен георадар, за да изследват вътрешните стени на гробницата. Анализът им разкрил наличието на коридор с ширина два метра, който води навън от погребалната камера.

Следващата стъпка трябва да

включва опит за достъп до тайния комплекс

И ако наистина съществуват допълнителни помещения, датиращи отпреди погребението на Тутанкамон, те биха могли да се наредят сред най-значимите археологически открития на съвременната епоха, обявява пред сп. “Нейчър” Мамдух Елдамати – съавтор на изследването и египтолог от университета “Айн Шамс”.

Решението за навлизане в предполагаемите тайни помещения е в ръцете на Върховния съвет по антиките на Египет. Ако бъде дадено одобрение, през следващите два месеца може да започне внимателно пробиване, за да се въведат миниатюрни роботизирани устройства, оборудвани с камери.

Новината веднага пробуди старите вярвания за проклятието на фараоните. То се ражда, след като според различни източници между 6 и 20 души, присъствали на отварянето на гробницата на Тутанкамон, умират в следващото десетилетие. Обяснението е в опасните спори на гъбички, виреещи на воля в запечатаното в продължение на хилядолетия помещение.