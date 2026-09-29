Да гледаш порно от дете по 10 пъти на ден - бивш олимпиец разказа за зависимостта, която пречи на целия му живот

Психолозите не са на едно мнение дали секс кадрите в мрежата водят до сериозни проблеми, но много подрастващи си набавят допамин по този начин

Бивш олимпийски скачач във вода от националния отбор на Великобритания призна пред света, че от дете е бил пристрастен към порното.

Когато родителите се тревожат децата им да не изпаднат в опасна зависимост, обикновено мисълта им е насочена към наркотици, алкохол или хазарт. Оказва се обаче, че да си “роб” на порнографската индустрия, е все по-масово явление и за разлика от други зависимости няма симптоми, но може да нанесе щети на менталното здраве и начина на живот.

Зависимостта от порното е толкова непозната, че дори няма консенсус сред учените дали е пристрастяване, някакъв друг вид психично разстройство и дали изобщо е нещо, от което трябва да се притесняваме. Провокирана е от лесния достъп до мрежата, където само с едно кликване човек стига до десетки милиони видеа.

Тръпката и допамина, които доставя гледането на порно, може да накарат младите момчета да прекарват много часове в наслаждаване на кадрите с голи тела, вместо да наблягат над уроците и социалния си живот, а също и да ги подбуди да споделят голите си снимки с непознати в интернет.

Именно за това предупреждава 30-годишният британец Фреди Удуърд. През 2016 г. той е част от олимпийския отбор по скачане във вода на Великобритания и се е състезавал на олимпийските игри в Рио. Мъжът твърди, че в разгара на зависимостта си е посещавал порно сайтове по няколко пъти дневно.

Днес британецът призовава за по-добро образование относно пристрастяването към порнографията. Според него то не трябва да е обвито в срам, а да е честно и основано на факти.

Надява се, че историята му ще помогне на други момчета,

които в момента може да имат проблем с порното.

Удуърд разказа, че кариерата му в професионалното скачане във вода е била предначертана още от седемгодишна възраст. Тогава скаути от плувния клуб “Сити ъф Шефилд” посещават началното му училище в Милхауз и го вдъхновяват да започне спорта.

“Не бях добър във футбола, така че скачането във вода ми се стори наистина подходящо. Веднага се запалих по него”, разказва той.

Още в гимназията Удуърд започнал да се състезава на международно ниво и да тренира по 20 часа седмично в басейна и фитнес залата на спортния център “Пондс Фордж”. Казва, че именно по това време е открил порното, а

едва на 12-годишна възраст вече редовно посещавал сайтове за възрастни

По думите му толкова се бил запалил по голите тела на екрана, че постепенно започнал да гледа и по-екстремни сексуални практики.

“Аз съм от първото поколение, което е имало свободен достъп до порно. Осъзнах, че имам проблем, когато дойде време да си пиша домашните работи или да се подготвям за важни изпити като матурите. Всеки път, когато сядах да уча, единственото, което ми се искаше, беше да гледам порно”, спомня си Удуърд.

Родителите му се развеждат, когато е на 7 години. И двамата участват активно в отглеждането му, но той смята, че те не са били наясно с мащаба на неговото пристрастяване към порното. Според него повечето родители приемат за нормално, че момчетата могат да се натъкнат на филми за възрастни в тийнейджърските си години, но гледат да избягват разговорите за това, защото темата предизвиква дискомфорт.

Едва на 20 години Удуърд става носител на бронзов медал на Игрите на Британската общност, на сребърен медал от европейското първенство по скачане във вода за юноши и сбъдва детската си мечта да представя Великобритания на олимпийските игри в Рио през 2016 г. Но с напредъка на спортната му кариера се увеличавала и зависимостта му от порно. Той си спомня, че е посещавал сайтове за възрастни всеки ден, а в някои случаи ги е отварял и по 10 пъти.

“След недобра тренировка порното беше източникът на допамин, с който можех да боря лошото настроение”, казва Удуърд.

Някъде по същото време

започнал да споделя с непознати свои голи снимки

и домашни порно клипчета, които сам заснемал. Това се случвало на платформи като фейсбук и инстаграм. По думите му този опасен сексуален навик му доставял неповторима тръпка.

“Правех нещо, което очевидно беше безотговорно, но тогава не ми пукаше”, споделя Удуърд.

Впоследствие обаче собствените му порно клипове и голи снимки изтекли в интернет, което се превърнало в съкрушителен удар върху личния му живот. Удуърд разбира от собствената си приятелка, че кадрите с голото му тяло са достъпни онлайн. Именно това е и причината тя да скъса с него, защото разпространявал снимките с непознати без нейно знание.

“Бях толкова засрамен и съкрушен. Просто не знаех как да се справя с това. Най-лошото беше, че все още не можех да се откажа от порното. Просто не можех да спра”, обяснява бившият олимпиец.

Пристрастяването започнало да оказва сериозно влияние върху психическото му здраве. Описва ситуацията като все едно, че носи огромна скала от срам на гърба си. След 6 години опити да преодолее зависимостта си спортистът най-накрая се отървава от този навик миналата година. Осъзнал, че изходът от порочния кръг се крие в промяната на нагласата, че трябва да се превърне от човек, който се опитва да се откаже от порнографията, в човек, който просто не гледа порно.

След края на спортната си кариера Удуърд започва да обикаля света и да заснема клипове за социалните мрежи, посветени на храната и културата. Това той прави заедно с новата си приятелка Чика Изуми. Тя е бивша състезателка по художествено плуване в националния отбор на Япония. Двамата се запознават преди седем години на круизен кораб, където работят като акробати във вода. 33-годишната Изуми разказа, че Удуърд ѝ споделил за борбата си с порното няколко месеца след началото на връзката им.

“Помислих си: Добре, явно има проблем, но това не повлия на любовта ми към него. Просто бях неутрална по въпроса”, разказва Изуми.

Тя подкрепя 100% решението на Удуърд да сподели своята нелека история.

“Честно казано, толкова се гордея с него и съм толкова щастлива, че го направи. Знам, че ще помогне на толкова много момчета и мъже. Не мога да повярвам колко е смел, че говори пред целия свят за този личен проблем”, категорична е тя.

Важно е да се отбележи, че прекомерното гледане на порно все още не е официално признато за зависимост.

Световната здравна организация го класифицира като разстройство,

свързано с компулсивно сексуално поведение. Провеждат се обаче проучвания по този сравнително нов проблем, който, изглежда, се е усилил поради лесния достъп до порнография в интернет.

Паула Хол е психотерапевтка, специализирана в областта на сексуалността и взаимоотношенията, която в момента се стреми да помага на хора, борещи се с прекомерна употреба на порно. По думите ѝ симптомите на това, което хората наричат зависимост от порно, могат да варират при различните индивиди. Специалистката смята, че най-важното е дали порното оказва вредно влияние върху живота им - било то във взаимоотношенията, в работата или върху самочувствието им. Тя определя състоянието като спектърно разстройство, което засяга предимно мъжете, и което в по-леката си форма води до гледане на порно само за удоволствие.

“Това, което често се случва след това, е, че нещата се натрупват и започваш да използваш порното като начин да регулираш неприятни емоции, независимо дали става дума за тревожност, депресия, самота, стрес, или каквото и да е друго. С течение на времето това стига до точката, в която всъщност го използваш само за да се чувстваш нормален. Така че да не го използваш, ти се струва трудно”, обяснява Хол.