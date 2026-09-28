Полша с мерки като на война срещу нарушители на въздушното ѝ пространство

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Полша обяви облекчаване на правилата за използване на военновъздушните си сили при засичане на летателен апарат нарушител. Това са мерки, които обикновено се прилагат само в случай на война, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Полското министерство на отбраната възнамерява да позволи "на пилота или на оперативния командир да вземат решение за сваляне на чужд самолет въз основа на радарни данни или друга информация, интегрирана в системата", обясни заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик. Правилата в мирно време изискват визуална идентификация на самолета.

Това е поредната мярка, целяща да укрепи отбранителните способности на Полша в момент, когато войната в съседна Украйна е напът да навлезе в 5-та си зима, а съюзниците предупреждават за нарастваща заплаха от руски дронове.

"Не можем да останем пасивни пред заплахите, а по всичко личи, че те ще стават все по-многобройни", каза Томчик.

Наскоро премиерът на страната Доналд Туск заяви, че Русия вероятно ще предприеме хибридни атаки с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев, сред които е и Варшава.

Полша, която е сред страните с най-големи инвестиции в отбраната в рамките на НАТО като дял от брутния вътрешен продукт, обвинява Русия, че извършва "хибридни" провокации на нейна територия, по-конкретно нахлувания на дронове и нарушения на въздушното ѝ пространство.

Страната се превърна в основен транзитен хъб за западна военна и хуманитарна помощ за Украйна.