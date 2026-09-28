Фирма в САЩ, тайно ръководена от руснаци, работила с Пентагона и полицейски служби в Европа (Обзор)

Използваната технология била продавана на Кремъл и ФСБ

Софтуер за извличане на данни, който вероятно е бил разработен в Русия, може да е ползван от множество европейски правоохранителни органи и Пентагона. Това пише изданието “Политико”, според което намираща се в САЩ, но тайно управлявана от руснаци фирма за дигитална криминалистика е продавала услугите си на висши институции в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Щатите.

Става дума за дружеството Oxygen Forensics, което наскоро беше обвинено от Вашингтон, че умишлено е укрило, че се управлява от руски граждани, за да избегне икономическите санкции заради войната с Украйна. То разработва комплексен и мощен софтуер, способен да извлича информация от смартфони и компютри. Инструментът може да се използва от разследващи в търсене на доказателства и престъпления. Самият процес се нарича

дигитална криминалистика

Преди да стигне до няколко полицейски служби в Европа, Oxygen Forensics е участвала в два мащабни проекта на ЕС за милиони евро, чиято цел е била да се подобри начинът, по който се събират, обработват и споделят електронни доказателства в наказателни дела. Става дума за инициативите EVIDANCE и INSPECTr.

В тях ролята на дружеството не е била на официален партньор, а по- скоро на външен експерт и доставчик на технологии. В първия проект Oxygen Forensics е била консултирана относно начините, по които Брюксел би могъл по-ефективно да обработва и обменя дигитални доказателства. При втория беше разработена програма, която може да обработва доказателства, извлечени със софтуера на Oxygen Forensics, за да се улесни анализът им от страна на разследващите, пише още “Политико”.

От ЕК подчертават, че именно поради факта, че компанията не е била официален партньор в проектите, тя не е получавала пари от Брюксел. Въпреки това дружеството е споменато на сайтовете и на двата проекта. Освен това на своята вече свалена от мрежата страница Oxygen Forensics посочва изпълнителния орган на ЕС като свой клиент. След участието му в двата проекта продуктите на дружеството са били

сертифицирани и закупени от редица национални полицейски служби

в цяла Европа, включително в Германия, Испания, Италия, Унгария и Полша. Американските медии посочват, че компанията е продавала и на Тайните служби на САЩ, Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност и на Пентагона.

Миналата седмица Министерството на правосъдието на САЩ посочи, че софтуерът на Oxygen Forensics в действителност е бил разработен от екип в Русия под ръководството на руския гражданин Олег Сергеевич Давидов, но през последните няколко години компанията е била представяна като управлявана от Лий Райбър - 55-годишен американец от Айдахо.

Вашингтон също твърди, че след налагането на санкции срещу Москва през 2022 г. руските собственици на Oxygen Forensics са укрили както своето участие, така и факта, че софтуерът е разработван в Русия. Американските разследващи казват още, че собствениците на дружеството са петима, сред които е и Давидов. Освен това те контролират друга дъщерна фирма в Русия, която продава същия софтуер на местното вътрешно министерство и на Федералната служба за сигурност (ФСБ).

До момента на разкритията петимата руснаци управлявали Oxygen Forensics чрез холдинг, който се намира в Кипър. Райбър станал директор на дружеството през март 2022 г., малко преди имената на руснаците да бъдат заличени от публичните документи на компанията вследствие на разширяването на санкциите на Вашингтон срещу Москва. Въпреки това

истинските собственици запазили контрола зад кулисите,

като определяли заплатата на Райбър и имали правомощия върху банковите сметки на дружеството.

Американски разследващи настояват, че Райбър е подписал декларация, в която невярно посочил, че компанията е независима и няма външен собственик. Документът помогнал на Oxygen Forensics да сключи петгодишен договор на стойност 12 млн. долара с подразделение за обучение в рамките на тайните служби на САЩ през 2024 г.

Американското министерство на правосъдието не твърди, че софтуерът на компанията

е съдържал злонамерен код за шпионаж

от страна на Русия или че е използван, за да получи дружеството неразрешен достъп до системите или данните на клиентите си.

Дейността на Oxygen Forensics се простира далеч отвъд двата големи европроекта. Френската организация за разследваща журналистика Disclose установи, че софтуерът е бил предоставен на мароканските власти в рамките на финансирана от ЕС програма за управление на границите. Освен че е дал пари за закупуването на софтуера, блокът е финансирал и курсове за обучение за работа с програмата, водени от служители на Oxygen Forensics, пише “Политико”.

Наталия Крапива от неправителствената организация за дигитални права Access Now заяви, че активисти от години предупреждават за руската следа в Oxygen Forensics.

“Ако наистина софтуер, създаден в Русия за нуждите на ФСБ и тяхното вътрешно министерство, е бил използван за обработка на базата данни с доказателства по наказателни дела на ЕК, това поражда сериозна вероятност чувствителна информация да е била компрометирана и да е станала достъпна за Кремъл. Призоваваме ЕС и всяко правителство, което използва този софтуер, да спре и да проведе пълно разследване за това как компания, притежавана от руски собственици, е прекарала години в съвместна работа със западните правоохранителни органи”, заяви Крапива.