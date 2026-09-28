Бърнабич смени Вучич и стана президент на Сърбия (Обзор)

Бившата премиерка ще насрочи избори за държавен глава до края на годината

“Ще пазя тази позиция, докато народът не избере нов президент”. С тези думи председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич пое функциите на президент в страната след оставката в неделя на досегашния държавен глава Александър Вучич.

“Трябва да благодаря на Александър Вучич за борбата му за Сърбия. Мисля, че никога преди не сме имали такъв президент, че Сърбия никога повече няма да има президент, който е бил толкова безкористен и е оставил всичко друго настрана в името на Сърбия”, каза Бърнабич.

Според сръбската конституция вотът за нов държавен глава трябва да се проведе не по-късно от 27 декември. Предсрочните парламентарни избори в Сърбия пък ще бъдат на 25 октомври. Вучич ще оглави листата на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) и ще стане неин кандидат за министър-председател. Основният опонент на СПП ще бъде алиансът “Студентска листа - Студентите печелят”, оглавяван от 56-годишния кардиолог от Нови Сад Илия Сърдънович.

Управляващите са изправени пред сериозно предизвикателство на изборите от страна на подкрепяното от младежите движение, което оглави протестите, предизвикани от срутването на навеса на жп гарата на 1 ноември 2024 г. в Нови Сад. Тогава загинаха 16 души.

Студенти поискаха отговорност за трагедията. Тяхната борба за справедливост и срещу корупцията прерасна в силно движение, което ще се опита да свали правителството на Вучич след 14 години на власт.

“Призовавам за пълна концентрация, абсолютна концентрация върху парламентарните избори и върху победата, защото парламентарните избори ще определят пътя на Сърбия”, каза Вучич пред държавната телевизия.

Проучвания показват, че партията на Вучич и Студентската листа са двете най-силни политически сили, въпреки че различните допитвания сочат различни победители на парламентарния вот.

Президентските избори са също толкова несигурни, тъй като кандидатите все още не са обявени и досега е имало сравнително малко обществени дискусии относно президентската надпревара в Сърбия. (24часа)