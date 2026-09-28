Украйна доставя храна и лекарства с дронове в окупирания от Русия Олешки

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Украинските въоръжени сили използват дронове, за да доставят храна и лекарства в окупирания от Русия град Олешки. Това заяви губернаторът на Херсонска област Олександър Прокудин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Вчера Прокудин заяви, че при последната операция дронове за транспорт на тежки товари са доставили близо 4 т храна и медицински консумативи едновременно до 100 места в града.

Олешки се намира на фронтовата линия по брега на река Днепър, която разделя руските от украинските сили. Той е окупиран от руснаците още от 2022 г.

Близо 2000 души, включително около 50 деца, са държани като заложници без храна, ток и вода, заяви Прокудин, и обвини войските на Москва, че им пречат да избягат от града.

Украински официални представители предупредиха, че обстановката в Олешки се влошава. Според мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна, жителите на града от месеци страдат от недостиг на храна и „изключително ограничен" достъп до продукти от първа необходимост.

„Хората във временно окупирания Олешки са лишени от основни средства за оцеляване. Русия носи цялата отговорност за тази хуманитарна катастрофа и нейните последствия", каза вчера украинският външен министър Андрий Сибига.

В Олешки има сериозни проблеми с доставките на храна и медицински консумативи, но руските въоръжени сили работят за тяхното разрешаване, стана ясно от позиция на Кремъл миналата седмица.

Междувременно украинската гранична охрана публикува видео във фейсбук, на кадри от което се вижда как нейни служители освобождават селището Карпивка в Донецка област, в направлението към Лиман, предаде Укринформ.

„В направлението към Лиман освобождаваме украински села от окупаторите. Рамо до рамо с Трета щурмова бригада, служителите на подразделение „Сребро три" изтласкаха врага от украински селища в рамките на операция „Вивалди", пише под публикацията.

По-рано Трети армейски корпус заяви, че са били освободени селищата Нове, Редкодуб и Катериновка и че е бил възстановен и контрол над Карпивка и Новомихайливка, припомня Укринформ. В рамките на настъпателните операции корпусът е отвоювал украинска територия с площ 176 квадратни километра.