Балтийските страни със санкции срещу олигарсите Усманов и Фридман, извадени от списъците на ЕС

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Литва също се е присъединила към Латвия и Естония в налагането на санкции срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман. Миналата седмица двамата бяха извадени от санкционния списък на Европейския съюз, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Тази инициатива на трите балтийски държави е заради това, че ЕС извади близките до Кремъл милиардери от списъка на санкционираните лица - решение, взето под натиска на Франция и Люксембург миналата седмица.

"По инициатива на Министерството на външните работи, вътрешното министерство взе решение за включването на Усманов и Фридман в списъка с нежелани лица (персона нон грата - бел. ред.)", заяви говорителят на литовската миграционна служба Рокас Пукинскас.

"Олигарсите са част от руската военна машина. На "касиерите" на режима не трябва да се позволява да се чувстват комфортно в Европа, докато украинците биват убивани", коментира миналата седмица литовският премиер Миндаугас Синкевичус в отговор на решението на ЕС.

Латвия, която първоначално се противопостави на отмяната на санкциите на ЕС, преди да отстъпи под натиска, също прие санкции срещу двамата олигарси, съобщи държавната медия Ел Ес Ем. Естония обяви национални санкции срещу двамата олигарси миналата седмица.

"Усманов и Фридман продължават да подкрепят руската агресия срещу Украйна и допринасят за нейното продължаване", посочи естонският външен министър Маргус Цахкна.

За всеобща изненада Франция поиска от ЕС да отмени санкциите си срещу руския милиардер от узбекски произход Алишер Усманов, аргументирайки се с въпроси, свързани с "националната сигурност".

На следващия ден след отмяната на санкциите срещу Усманов азербайджанските власти, с които той се смята за близък, амнистираха и освободиха французин, осъден за шпионаж в страната, когото директорът на френската служба за външно разузнаване бе отишъл лично да вземе от Баку.

От своя страна Люксембург беше постигнал отмяната на санкциите срещу милиардера с двойно руско и израелско гражданство Михаил Фридман, който по съдебен път изискваше от Великото херцогство 15 млрд. евро обезщетение.

Литва, Латвия и Естония, които бяха окупирани от Съветския съюз в края на Втората световна война, се смятат за най-вероятните потенциални цели на руски провокации, отбелязва АФП.