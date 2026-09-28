Пуснаха под гаранция петимата, арестувани за атентат в базата на Кралските военновъздушни сили

Премиерът Анди Бърнам свиква заседание на правителствения комитет за реакция при кризи

Британската полиция е пуснала под гаранция петимата задържани до базата във Феърфорд, Англия, като разследването срещу тях продължава. Това съобщиха органите на реда във Великобритания, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Британски граждани от Лондон са петимата мъже, арестувани във връзка с предполагаемия ирански заговор за атентат в базата на Кралските военновъздушни сили (RAF) във "Феърфорд". Заподозрените, на възраст между 23 и 25 години, бяха задържани пред военновъздушната база в Глостършър и претърсени в ранните часове на неделя сутринта поради опасения, че носят самоубийствени колани.

Властите във Великобритания заявиха, че ще предприемат нови насоки в разследването след ареста на петимата заподозрени в тероризъм.

Премиерът на страната Анди Бърнам заяви, че ще председателства извънредно заседание на правителството си заради кризисна ситуация след арестите на петимата.

"По-късно следобед ще председателствам заседание на КОБРА (правителствения комитет за реакция при кризи - б.р.), просто за да се уверя, че имаме пълната картина, че имаме много ясен поглед върху цялата ситуация", заяви Бърнам по телефона пред радио Ел Би Си.

Заседанията на правителствения комитет КОБРА (COBRA - Cabinet Office Briefing Room A) са за обсъждане на реакцията на британското правителство в извънредна ситуация, като на тях освен министри присъстват и представители на полицията и разузнаването.

Техеран категорично отрече да носи отговорност за инцидента. Посолството на Иран определи като „необосновани и злонамерени" последните твърдения, разпространявани от някои британски представители и медии, които според него се опитват да свържат Иран с инцидента.

Според някои източници на мястото били изпратени елитни войници от SAS от Херефорд.

"Феърфорд" има специални хангари с контролирана среда, предназначени за американските стелт бомбардировачи B-2. Пистата и инфраструктурата на базата позволяват обслужването и използването на тежки американски самолети, сред които B-52, B-1 и B-2. Заради стратегическото си значение съоръжението е предпочитано предно оперативно местоположение в Европа за стратегическите бомбардировачи на американското Global Strike Command.

Значението на базата нарасна допълнително на фона на военния конфликт между САЩ и Иран. "Феърфорд" е използвана за американски въздушни операции срещу ирански цели. От 28 февруари базата е била използвана за удари по цели в Иран, а през март там са били разположени бомбардировачи B-1 Lancer и B-52.

Още през юли базата попадна във фокуса на ирански заплахи. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди Великобритания да не допуска американски бомбардировачи да използват "Феърфорд". Предупреждението беше отправено на фона на американските военни операции срещу Иран и ролята на Великобритания като домакин на американски военни сили.

Самият инцидент край базата започна след сигнал на местна жителка, която забелязала три бели микробуса и група маскирани мъже в непосредствена близост до домовете в село Уелфорд. Тя се обадила на телефон 999, след като видяла мъжете с качулки и маски. След пристигането на полицията петима души били задържани в района.

В един от трите микробуса са били открити годни за употреба запалителни устройства и химикали, съобщиха британските власти. Първоначално петимата били задържани по подозрение за нарушения на Закона за експлозивите, а впоследствие били арестувани и по подозрение за подготовка на терористичен акт. На място бил изпратен робот за обезвреждане на взривни устройства.

Заради операцията около 85 домакинства в района са били евакуирани като предпазна мярка, а около мястото е поставен 400-метров кордон. Специализирани екипи са проверявали трите микробуса за наличие на взривни устройства. Британските антитерористични служби поеха разследването.