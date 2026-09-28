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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23640125 www.24chasa.bg

Полетът на космическия кораб "Старшип" бе спрян по-рано от планираното (Видео, снимки)

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СНИМКА: Ройтерс

Корабът „Старшип“ на „Спейс Екс“ достигна орбита за първи път и успешно изведе 26 спътника „Старлинк“, но полетът бе прекратен преждевременно след около две обиколки около Земята, съобщи Асошиейтед прес. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Първоначално компанията планираше близо 10-часов полет с шест обиколки около Земята. От „Спейс Екс“ съобщиха, че космическият кораб ще навлезе в атмосферата около три часа след изстрелването и ще се приводни в Тихия океан северно от Хавайските острови. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Причината за съкращаването на полета не бе посочена. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Малко след изстрелването един от двигателите на „Старшип“ спря работа по-рано от предвиденото, но останалите системи продължиха да функционират нормално. Ръководителите на полета решиха да продължат мисията, след като прецениха, че неизправният двигател вече не е необходим. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

„Старшип“ достигна планираната орбита на височина около 275 километра и успешно изведе 26-те спътника „Старлинк“, които трябва да се присъединят към сателитната мрежа на „Спейс Екс“. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман поздрави компанията за достигането на орбита и за изпълнението на отделните етапи от полета по безопасен и отговорен начин, пише БТА.  

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Предстоящите полети ще покажат дали „Спейс Екс“ ще може да използва получените данни за подготовката на „Старшип“ за бъдещи мисии в рамките на лунната програма „Артемис“ на НАСА, пише още Асошиейтед прес. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

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