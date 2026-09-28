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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23640230 www.24chasa.bg

Путин удължи с 5 г. мандата на шефа на руския държавен фонд за преки инвестиции

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Кирил Дмитриев Снимка: Екс/@Vizlypuzly1

Руският президент Владимир Путин удължи с пет години мандата на Кирил Дмитриев като главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РПФИ - RDIF), сочи указ, публикуван днес и цитиран от Ройтерс.

Дмитриев, който е учил в САЩ и има опит в инвестиционното банкиране, е и специален представител на руския президент за международните икономически отношения. Той представлява Русия на срещи на високо равнище с представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Миналата седмица Дмитриев посети САЩ, където се срещна с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и с други американски представители. Те обсъдиха икономическото сътрудничество между Русия и САЩ, енергетиката и усилията за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха източници пред Ройтерс, цитирана от БТА. 

Кирил Дмитриев Снимка: Екс/@Vizlypuzly1

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