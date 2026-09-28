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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23640239 www.24chasa.bg

Мъж застреля учител в двора на гимназия в Турция

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Пистолет СНИМКА: Pixabay

Мъж застреля учител в двора на  гимназия в окръг Османие, Южна Турция, съобщи вестник „Хюриет".

Загиналият Мехмет Билгили е бил чичо на убиеца. Той е преподавал по турски език и литература. 

Инцидентът е станал в двора на гимназия „Фараби" в село Чардак. 41-годишният нападател, идентифициран с инициалите А. Е. Билгили, е открил огън срещу чичо си вследствие на лична вражда. На мястото незабавно са изпратени екипи на спешната помощ и жандармерията. Тежко раненият при стрелбата учител е транспортиран с линейка в болница, където въпреки усилията на лекарите е починал от раните си, съобщи БТА. 

Заподозреният за стрелбата е бил заловен на място от охраната на училището, а оръжието – незаконно притежаван пистолет, е било конфискувано.

Областният управител на окръг Османие Мехмет Фатих Серденгечти, който е пристигнал на мястото на събитието, пояснил пред журналисти, че нападението не е свързано с учебния процес или учениците, а е резултат от продължителен личен конфликт. По думите му извършителят от години се лекува от шизофрения.

По случая е предприето мащабно разследване под координацията на Главната републиканска прокуратура.

Пистолет СНИМКА: Pixabay

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