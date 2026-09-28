Шефът на силите на НАТО в Европа: Русия иска да сломи волята на съюзниците на Украйна

Ръководителят на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) и върховен главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич заяви днес, че най-добрият начин европейските страни до отговорят на руските саботажи и други дестабилизиращи действия е да казват, когато Москва е отговорна и да засилят подкрепата си за Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Актовете на саботаж, кибератаките, прелитанията на дронове и други т. нар. хибридни атаки, приписвани на Русия, зачестиха през последните месеци в редица европейски страни и включват атака с дронове в Лайпциг и руски удар по влак в Украйна близо до полската граница по-рано този месец.

„Публичното оповестяване ще покаже на държавите спонсори, че ние разбираме какво правят те и това повишава цената за тях“, заяви Гринкевич пред евродепутати по време на заседание на парламентарна комисия днес.

„Те ще разберат, че мрежите им са неефективни и че трябва да променят поведението си и това само по себе си има известен възпиращ ефект“, добави той.

Руските действия в Европа имат за цел да сломят волята на съюзниците да продължават да подкрепят Киев, каза още Гринкевич.

Върховният главнокомандващ каза също така, че инициативите на НАТО като мисията „Източен страж“, която започна на 11 септември и в която участват активи от съюзници като Дания, Франция, Великобритания и Германия, вече са дали резултати на място.

„Руснаците много по-внимателно избягват да преминават през границата с дронове в балтийските страни или в Полша, откакто задействахме „Източен страж“, заяви той.