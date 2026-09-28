Седмокласничка от Турция отиде на училище с пушка

Седмокласничка предизвика паника в турския град Ван, появявайки се пред училището си с пушка-помпа, съобщи турският новинарски сайт „Таймтюрк".

В ранните часове на деня тя се отправила към средно училище „Полатоглу" в квартал „Истасйон" на града с пушка в ръцете. Тя е била забелязана от учители и родители на други деца. Пушката ѝ е била взета преди да влезе в сградата.

На мястото незабавно са пристигнали полицейски екипи, които са конфискували оръжието. При първоначалния оглед е установено, че пушката е била незаредена. Ученичката е отведена в полицейското управление за вземане на показания и изясняване на мотивите за постъпката ѝ, съобщи БТА.

Случката е предизвикала паника сред местното население и десетки притеснени родители са пристигнали пред училището, за да проверят състоянието на децата си. При инцидента няма пострадали. И по този случай е започнато разследване, добавя „Таймтюрк".

По-рано днес 41-годишен мъж застреля в училищен двор чичо си, който е бил учител. Трагичният инцидент е от село Чардак.

Двата несвързани един с друг инциденти предизвикаха вниманието на турските медии, тъй като само преди седмица ученик откри огън по съучениците си с ловна пушка близо до професионална гимназия в община Тургутлу в Югозападния турски окръг Маниса и рани 11 души, като трима от тях са в критично състояние.