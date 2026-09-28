Сеул обвини Северна Корея за експлозията с ранени до демилитаризираната зона

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Севернокорейски противопехотни мини най-вероятно са причинили експлозията, при която миналата седмица бяха ранени трима южнокрейски военнослужещи, двама от тях сериозно, предаде ДПА, позовавайки се на властите в Сеул.

Съвместното командване на Въоръжените сили на Южна Корея оповести това след първоначално разследване, съобщи южнокорейската новинарска агенция "Йонхап".

Инцидентът се случи близо до демилитаризираната зона, разделяща Северна от Южна Корея.

По-рано министърът на отбраната на Южна Корея Кан Шин-чул обеща, че ще бъдат предприети "подходящи, съществени и съответни" мерки, ако бъде потвърдено, че експлозията край границата е била причинена от противопехотни мини, заложени от Северна Корея.

Не бяха обявени подробности за предприемането на евентуални ответни действия.

Северна и Южна Корея официално остават в състояние на война след края на Корейската война (1950–1953 г.), тъй като така и не подписват мирен договор, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.