Полша прати хора да се крият заради опасност от руска атака, после отмени тревогата

Правителственият център по сигурността на Полша обяви тревога и разпореди на жителите на източното Любелско воеводство да се укрият в бомбоубежища. Твърденията на властта са, че има опасност от въздушна атака заради руски удари по съседна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. По-късно центърът отмени разпореждането.

Преди това центърът съобщи, че в полско небе са вдигнати полски изтребители във връзка с руските атаки в Украйна. По-рано днес Русия подложи Украйна на масирани удари, при които загинаха поне 7 души, а десетки бяха ранени. Беше атакувана и сградата на Украинската национална академия на науките в Киев.

Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна Леонид Пасечник съобщи, че украински дрон е ударил лека кола в областта, като има убит човек. Информацията не може да бъде проверена чрез независим източник, засега няма и реакция от страна на Украйна.