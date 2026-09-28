Ердоган: Турция затяга мерките за функционирането на инвестиционните фондове

Турският президент Реджеп Ердоган обяви след заседанието на кабинета, че след разследването за злоупотреба с инвестиционни фондове в Турция държавата ще предприеме мерки, целящи да затегнат правилата, при които функционират инвестиционните фондове. Покрай разследването се стигна и до оставки и в управляващата "Партия на справедливостта и развитието".

„Надяваме се бързо да приведем в сила административни и законови мерки, с които капиталовите пазари ще функционират много по-стабилно. Всички могат да бъдат сигурни в това. Отговорните институции работят много интензивно. Утре ще се срещна с икономическите ни съветници и с ръководителите на отговорните институции и ще бъдат предприети всички стъпки по отношение на капиталовите пазари, които са в основата на правовата държава и обществената съвест", каза Ердоган в изявлението, което бе излъчвано на живо в официалните му профили в социалните мрежи.

Мащабното разследване започна след проблеми с ликвидността на няколко фонда, които не успяха да изпълнят навреме исканията на инвеститорите за изтегляне на средства в началото на месеца. Турската Комисия по капиталовите пазари (SPK) впоследствие разпореди ликвидацията на общо 131 турски фонда, управлявани от 7 компании. Според комисията фондовете имат 455 758 уникални инвеститори, а стойността на управляваните от тях активи е около 18 млрд. долара.

Турският президент подчерта, че на днешното правителствено заседание министърът на правосъдието Акън Гюрлек и министърът на финансите Мехмет Шимшек са представили обстойна информация по темата. Ердоган увери, че позицията му е ясна - всички ще отговарят пред закона при злоупотреби с обществени средства, без значение дали става дума за манипулации на фондовата борса или корупция.

„Провеждат се разследвания по отношение на тези, които било чрез игри с фондове, било чрез акции, са получили неправомерни печалби. Тези, за които бъде установено, че чрез действията си и със средства от фондове са манипулирали пазара, ще отговарят пред закона", заяви президентът Ердоган.

Сред арестуваните в хода на разследването беше и зетят на зам.-министъра на финансите Осман Челик - Искендер Балджъ. На 26 септември заместник председателят на управляващата партия и бивш министър на семейството и социалните грижи Фатма Бетюл Саян - Кая подаде оставка след твърдения, че само за 5 месеца семейство Кая е спечелило 2 млрд. турски лири. (35,8 млн. евро), а една от причините е сделки с акции на компания, която също е свързана с разследването.