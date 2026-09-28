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Частна клиника в Северна Гърция е имала онкологично отделение без разрешение

Бойка Атанасова, Атина

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Гръцката полиция.

Частна клиника в Северна Гърция е поддържала напълно оборудвано онкологично отделение без необходимото разрешение, установи проверка на Националния орган за прозрачност.

Звеното е работело с един лекар, пулмолог със специализация в белодробната онкология, без сключен писмен договор с клиниката.

След констатираните нарушения органът е предложил окончателно прекратяване на дейността на лечебното заведение и отнемане на разрешителното му.

Препоръчано е още клиниката да коригира информацията на сайта си, така че обявените услуги да съответстват на официалното ѝ разрешение.

Името на лечебното заведение не се посочва.

Гръцката полиция.

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