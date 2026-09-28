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13 загинаха при пожар във фабрика за фойерверки в Русия (Видео)

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КАДЪР: Екс/@KurminX

Тринадесет души загинаха, а още една жена бе ранена при пожар във фабрика за фойерверки в Ярославска област на Русия, съобщиха аварийно-спасителните служби, предаде ТАСС. 

Огънят е обхванал две сгради в село Кубринск близо до град Переславъл-Залески. На мястото на пожара са били изпратени около 100 служители на аварийно-спасителните служби, съобщи местният губернатор Михаил Евраев.

Руските власти са започнали разследване за предполагаемо нарушаване на правилата за безопасност, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА. 

КАДЪР: Екс/@KurminX

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