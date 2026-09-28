13 загинаха при пожар във фабрика за фойерверки в Русия (Видео)

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Тринадесет души загинаха, а още една жена бе ранена при пожар във фабрика за фойерверки в Ярославска област на Русия, съобщиха аварийно-спасителните служби, предаде ТАСС. A fire broke out at a fireworks factory in Russia’s Yaroslavl region, engulfing two production workshops. Detonations were reportedly heard from the facility during the blaze. Five people were reportedly killed in the incident. #Russia pic.twitter.com/axkhGppZCs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026

Огънят е обхванал две сгради в село Кубринск близо до град Переславъл-Залески. На мястото на пожара са били изпратени около 100 служители на аварийно-спасителните служби, съобщи местният губернатор Михаил Евраев. Ten people have been killed in an explosion and fire at a fireworks manufacturing plant in the Yaroslavl region of Russia, according to SHOT. Another seven people remain unaccounted for.



The blast occurred at a facility in the village of Kubrinsk and was powerful enough to… pic.twitter.com/T9GMs72cJm — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) September 28, 2026