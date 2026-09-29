Операция „Вивалди": Украйна проведе първата в историята пълномащабна офанзива с роботи в съвременната война

Владимир Путин, президентът на Русия, искаше до края на тази година неговите войски да превземат цялата територия на украинската Донецка област. Вместо това от месеци украинците разчистват все повече и повече окупирани територии в областта. А преди десетина дни вече всички са вторачили отново погледи в Донецк, където операция "Вивалди" успя да върне на Украйна вече 176 кв. км от завладяната до този момент от руснаците територия.

Като ефект, измерен в спечелени територии, все още тази операция като че ли върви бавно. Няма зрелищни пробиви. Но в същото време с "Вивалди" Украйна промени историята на съвременната война като проведе за първи път в историята пълномащабна офанзива с роботи. По време на офанзивната операция „Вивалди" украинските въоръжени сили демонстрираха мащабно и концептуално ново използване на наземни роботизирани системи (НРС).

Телеграм каналът "Трети армейски корпус" разкри подробности, които преди това бяха забулени в тайна: украинските военни не просто използваха масово дронове, а изградиха многостепенна система, в която въздушни безпилотни летателни апарати доставяха наземни роботи в тила, ракетни установки разминираха и осигуряваха подкрепа на пехотата, а електронната война ефективно „заслепяваше" руските части. Нещо повече, "Трети корпус" директно нарича една от тези техники първа в света. Андрий Билецки

Ниво първо: Роботи, летящи в тила

Най-зрелищната технологична иновация беше наречена „Грифон". За първи път в историята тежки атакуващи безпилотни летателни апарати бяха използвани за въздушен десант на наземни роботизирани системи директно зад вражеските линии.

Основната иновация на операцията е доставянето на колесни и верижни роботи-камикадзе дълбоко зад вражеските линии (повече от 10 км зад фронтовата линия) с помощта на тежки мултикоптерни бомбардировачи („Баба Яга" и техните еквиваленти).

Веднъж зад вражеските линии, роботите-камикадзе самостоятелно се придвижват към цели (складове за боеприпаси, комуникационни центрове, пехотни концентрации), блокирайки логистиката и нарушавайки командването и контрола преди началото на фазата на нападение.

По време на втората фаза на операция „Вивалди" тежки бомбардировачи доставиха ракетни установки камикадзе на повече от 10 километра в руски позиции. Роботите бяха разположени там, където руските войски най-малко очакваха украинските сили, и след това атакуваха позициите им. Тази тактика е разработена от войници от ударното звено NC13 NRK, подкрепено от батальона за безпилотни системи на 3-та щурмова бригада.

"Трети армейски корпус" изрично заявява, че това е първото звено в света, което започва да десантира наземни роботизирани системи. Независими военни анализатори също описват този епизод като първото известно използване на подобна тактика във война.

Това е важно не само заради неговата ефективност. Вместо да принуждава NRK самостоятелно да се ориентира в километри минирана територия под обстрел от руски FPV дронове, военните го доставят директно в зоната на мисията.

Всъщност тежкият БЛА се превръща в средство за транспорт за наземния робот, позволявайки му да заобиколи някои от основните препятствия на окопната война.

Второ ниво – работа на мястото на сапьори

NRK във „Вивалди" изпълняват не само ударни мисии. Отделна област е използването на роботи за разминиране директно пред настъпващите части. Според "Трети корпус", неговите роботи за разминиране са разчистили над 30 километра територия по време на операцията.

"Корпусът" твърди, че това е първото и засега единствено систематично използване на наземни роботи в украинските въоръжени сили, специално за подкрепа на настъпателни операции по този начин. С други думи, роботизираното оборудване е изпълнявало една от най-опасните задачи на нападението вместо хора: разчистване на проходи през минни полета. Това е позволило инженерите и щурмовите войски да бъдат пощадени за следващите етапи на операцията.

Трето ниво – Роботизирана логистика

Друга по-малко зрелищна, но изключително важна технология е използването на роботизирани роботи като автономна тилова служба за пехотата. Роботизираното звено „Wolli" на 125-та отделна тежка механизирана бригада е изпълнило над 1100 логистични мисии само в един сезон „Вивалди".

Наземните роботи са доставяли вода, боеприпаси и лекарства на фронтовата линия, евакуирали са ранените и са помагали за разчистването на минни полета. Според бригадата тази работа е спасила десетки войници. В резултат на това НРК са се превърнали от самостоятелна оръжейна система в пълноценен роботизиран ешелон на операцията. Някои машини са атакували, други са разчиствали пътя, а трети са доставяли всичко необходимо на пехотата.

Четвъртото ниво е „защитният купол" с електронна война

Но дори и най-модерните роботи не биха могли да функционират без руски оператори, които да имат безпрепятствен поглед към бойното поле. Затова, още преди и по време на настъплението, "Трети корпус" създава система над оперативната зона, която нарича „Защитен купол". Това не е единична система за електронна война, а многопластова: от големи радари и системи за електронна война до компактни системи, монтирани директно върху ракетите-носители. Те откриват руски дронове, заглушават комуникациите им и предават информация на подразделенията за противовъздушна отбрана. Според корпуса, повече от 90% от използваните системи за електронна война са украинско производство.

„През първия сезон на „Вивалди" тази система е прекъснала приблизително 20 000 полета на руски дронове", каза заместник-командирът на корпуса Максим Жорин.

ISW специално отбеляза, че именно комбинацията от електронна война и строго информационно затъмнение е помогнала на Украйна да поддържа оперативния елемент на изненада по време на операция „Вивалди". Освен това, електронната война работеше и срещу руското разузнаване.

Украинските сили се опитаха да лишат врага от възможността да разпознае истинския мащаб и посока на офанзивата, докато украинските части вече маневрираха на земята. В същото време украинските въоръжени сили нанесоха удари по руски площадки за изстрелване на дронове, оператори и логистика, което допълнително ограничи способността на Русия да контролира въздушното пространство над зоната на бойните действия.

И така се осигурява най-голямото нововъведение на украинците -

огнева поддръжка и огневи средства на роботизирани системи

НРС, оборудвани с автоматични гранатомети (АГС) и картечници, напредват пред щурмовите групи. Роботите поемат основната тежест на вражеския огън, атакуват ги и притискат защитените позиции, позволявайки на пехотата да ги обходи от фланговете. Отделна тактическа иновация е използването на остарели и повредени бронетранспортьори БТР-60 като тежки дронове-камикадзе. Такива БТР-и като дарените и от България на Украйна, са послужили за платформа на бойните роботи. СНИМКА: Militarnyi

„Този ​​дрон не се страхува и за разлика от хората, ние не се страхуваме да го загубим", каза пред "Гардиан" Дарвин, командир на 2-ри механизиран батальон на 3-ти армейски корпус. „Той прави войната по-безопасна за нашите войници", добавя той.

Повечето от наземните бойни роботи са невзрачни: малки машини с плоска платформа, които превозват боеприпаси, храна, батерии и ранени мъже по маршрути, твърде опасни за хората.

Други – като тези, разположени от 3-ти армейски корпус, са оборудвани с тежки картечници или пълни с експлозиви и се вкарват в руски позиции.

Дарвин обяснява, че трудната част е била да се преведе безпилотният самолет – известен на украинските войници като „Грифон", през линията в Донецк. Дрон, достатъчно голям, за да повдигне робот, е достатъчно голям, за да го видят руските войски, а картечница е достатъчна, за да го свали. Затова екипът на Дарвин се заема да го направи невидим.

Използвана е електронно заглушаване на руските разузнавателни дронове, така че екипажите, наблюдаващи този участък от фронта, да не могат да видят какво се движи през него.

Украински дронове и артилерия удрят позиции на руската пехота, за да принудят мъжете там да се прикрият, за да не могат да стрелят нагоре. Полетите са извършени под прикритието на нощта.

„Най-трудната част е да се достигне точката, от която трябва да се вдигне дронът", казва Дарвин. И добавя: „Използваме радиоелектронна война, за да заслепим дроновете им, и те не могат да видят какво правим в нито един момент."

Трудността е, че почти нищо на този фронт не се движи незабелязано. „Човек не може да изчезне от бойното поле при никаква ситуация", обяснява Дарвин.

Три или четири руски дрона висят над позициите на Дарвин във всеки един момент, добави той. Само над неговия батальон за един ден преминават до 100 роботи. Някои са свалени, но Русия ги замества незабавно. Украйна отвръща с електронна война, като дронове и артилерия преследват руските екипажи, които ги управляват, а войници просто стрелят нагоре. „Можете да използвате автоматичното си оръжие, за да стреляте по този дрон, и това наистина работи", казва Дарвин. Когато работи, наградата е не само територия, а обикновен живот.

„Ако над тях няма вражески дронове, нашите войници могат да се движат", каза той. „Те могат да се движат безопасно. Могат да се крият. Могат да се хранят, дори да спят, рядкост в тази война", добавя командирът.

Роботите отиват ​​​​до 12 мили отвъд фронтовата линия, достатъчно дълбоко, че руските командири се затрудняват да повярват какво ги е ударило, според Дарвин. В един прихванат разговор руски офицер отхвърля идеята, че украинска машина изобщо е могла да достигне до неговите хора.

„Разстоянието беше такова, че командирът не повярва, че това може да е била нашата малка машина", каза Микола Зинкевич, друг командир в поделението. Руснакът казва: „По-скоро бих повярвал, че наши са дошли с кола и са ни ударили, отколкото че са били хохолците" – обида за украинците.

След като роботите си свършват работата, хората му продължават напред пеша.

Те заемат позицията, окопават се и чакат, докато артилерия, дронове и още роботи работят по следващия участък земя.

„Вървим напред, правим отбранителна линия, след това чакаме, докато артилерия, летящи дронове и роботи си свършат работата, и след това влизаме отново", казва Дарвин.

Това е бавна работа и не така са изглеждали боевете, когато за първи път е станал войник.

Дарвин се присъединява към армията през 2017 г., на 19 години, по време на тогавашната Антитерористична операция в Източна Украйна. Той служи три години по договор в това, което той нарича „малката война, войната преди да започне голямата война", след което се записва отново, когато Русия нахлува през 2022 г. Той се бие от седем години и половина.

През това време Украйна определя бъдещето на съвременната война. Артилерията вече не може да стреля толкова свободно, колкото преди, защото оръдията се наблюдават, а батальоните вече не се движат като батальони.

„Ако преди се движехме с големи батальонни групи с механизирани сили, сега трябва да използваме само малки групи заради дроновете", пояснява той.

Най-трудната част от работата е да се нарежда на мъжете нещо, което може да ги убие: „Понякога не знаеш: струва ли си цената? Твърде рисковано ли е да се направи и трябва ли просто да опиташ? Когато бях войник, правех същото. Моите командири решиха да правят рискови неща за мен и аз го направих."

Резултати

Използването на НРС минимизира загубите сред украинската пехота, прекъсва контраатаките и осигури бърз пробив на подготвените отбранителни линии на противника. Операцията се смята за един от първите примери за пълномащабно настъпление с дронове/роботи в съвременната война.

Операция „Вивалди" е особено неприятен удар за руските окупатори. Путин увери всички, че скоро ще превземе Донбас. Но сега губи и територия.

Военният анализатор Иван Тимочко казва пред "Канал 24", че според него операция „Вивалди" продължава. Ето защо в момента е важно да се запази информационно мълчание и да не се навлиза в подробности за боевете в този сектор на фронта. Тази карта показва напредването на украинските войски в рамките на операция "Вивалди".

Какво е известно за операция „Вивалди"?

Както подчертава Тимочко, Харковската операция на украинските отбранителни сили, която се проведе през 2022 г., едва сега започва да се изучава по-подробно. Следователно пълната картина относно „Вивалди" ще стане известна едва след няколко години. Засега важното е, че тази операция е прекъснала настъпателния импулс на противника. Известно е, че руският диктатор Путин е планирал да окупира Донецка област до края на годината. Сега окупаторите са изтласкани още повече назад.

Владимир Путин някак си се е обвързал с Донецка област заради собствения си имидж. Той съвсем уверено твърди, че руските окупатори държат инициативата там. Ето защо оттам идват сигнали за толкова кратък период на окупация. „И сега не само сдържаме вражеските войски, но и започваме контраатака", каза Тимочко.

Бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус, съобщи, че по време на двата етапа на операция „Вивалди" украинските войски са си възвърнали 125 квадратни километра територия. От тях 50 квадратни километра са напълно деокупирани. Жертвите на противника вече надхвърлят 3000 души.

Във войната територията се отвоюва от бойците, но възможността за това възниква много преди първата крачка напред. Операция „Вивалди" е точно такъв случай: преди Трети армейски корпус да започне да освобождава километри украинска територия, са необходими месеци за преструктуриране на командването, смяна на командири, възстановяване на части и интегриране на разузнаване, дронове, логистика и щабове в единна система. Следователно, основният резултат от „Вивалди" са не само промените на картата, но и промените в самата бойна система.

Когато се говори за операция „Вивалди" днес, най-често срещаните цифри са броят на освободените села, квадратни километри деокупирана територия или хиляди убити окупатори.

Това е важен резултат. Но нещо друго е не по-малко важно: какво е предшествало тази операция и как тактиката, която позволяваше на руснаците да се инфилтрират между украинските позиции и да причинят сериозни проблеми в тила, започна да работи срещу тях в определен момент.

Основният императив е следният: настъплението не започва, когато пехотата получи заповед да се придвижи напред. Започва много по-рано: с щаб, командири, обучение, логистика, разузнаване, безпилотни системи, поддръжка и десетки решения, повечето от които никога не попадат в новините.

Работата по операция „Вивалди" е от повече от шест месеца. И вероятно този процес е по-важен днес от ярка стрелка на картата.

Първо трябва да се стабилизира фронта

Когато корпусът влезе в зоната си на отговорност, първата му задача не е настъпление. Трябва да спре влошаването на ситуацията и да стабилизираме предния край.

Руснаците натискат, украинските бойни формирования губят целостта си в определени райони, а противникът активно използва тактики на инфилтрация: малки групи се вклиняват между позициите, струпват се в тила, заплашвайки логистиката и постепенно подкопавайки отбранителната линия.

До юни украинската армия успява да стабилизира фронта в района от Боровая до Лиман и да елиминира зоните за инфилтрация на противника. Звучи по-малко впечатляващо, но без него не може да има настъпление.

Невъзможно е планирането на сложна операция, ако не знаеш къде ще бъде предната ти линия утре. Невъзможно е да акумулираш сили, ако логистиката е постоянно под заплаха. И е невъзможно да сформираш ударна група, ако частите са постоянно принудени да закърпват нови пробиви.

Следователно, първият етап на „Вивалди" всъщност не е за напредване напред, а за създаване на условия, които да направят възможно подобно настъпление.

За да промениш ситуацията на фронта, понякога първо трябва да промениш командването

Вторият компонент са хората, които вземат решения. Роботи са били ползвани и за полагане на минни полета

След формирането на Трети армейски корпус, украинците променят системата на командване на подчинените части. Някои бригади се присъединяват към корпуса след много трудни битки, със загуби, проблеми с щата и, най-важното, с ерозирано доверие в ръководството.

Тогава Андрий Билецки формулира един от ключовите принципи: командирът трябва да носи отговорност за целия цикъл – от обучението на войника до резултатите на бойното поле. На някои места това означава смяна на командири, на други – преструктуриране на щаба, а на трети – укрепване на веригата на командване на сержантите. Понякога се налага практически възстановяване от нулата на процеси, които на хартия са изглеждали отдавна установени.

Това е фундаментален проблем, защото самата позиция не прави някого ефективен командир. Съвременният командир трябва да борави с огромен поток от информация, да взема решения бързо, да разбира възможностите на безпилотните системи, логистиката, разузнаването и свързаните с тях подразделения и същевременно да не задушава инициативата на по-ниските нива с безкрайни одобрения.

Армия, в която всяко решение отнема часове, за да се премине нагоре и надолу по веригата на командване, е по-лоша от армия, която изминава същия път за минути. Ето защо промяната на управленската култура не беше самостоятелна кадрова реформа. Тя беше и подготовка за бой.

Една съвременна операция вече не е просто атака с жива сила

Третият компонент е промяната на самата концепция за настъпателна операция. Мнозина все още имат доста проста картина: голям брой войски, бронирани машини и движение напред. Но съвременното бойно поле е структурирано по различен начин.

Преди един войник да може да се придвижи дори с няколкостотин метра, трябва да се свърши много повече работа: врагът трябва да бъде открит, логиката му да бъде разбрана, способността му да наблюдава правилно действията ни трябва да бъде нарушена, логистиката трябва да бъде насочена, дроновете да бъдат унищожени, резервите ограничени и едва тогава могат да се създадат условия за действие на щурмовите сили.

По време на операция „Вивалди" подразделенията за безпилотни системи на корпуса извършват удари срещу руската логистика. След като са ударени тръбопроводи и складове, противникът е принуден да промени маршрутите за доставка на гориво и смазочни материали.

Едновременно с това в операцията са разположени бригадите на корпуса, разузнавателните и безпилотните подразделения, както и придадените сили за специални операции, Главно разузнавателно управление (ГРУ) и силите на отбраната и отбранителните сили (ДПСУ). За борба с инфилтрацията корпусът е създаден съвместен щаб, който координираше специалните сили и разузнавателните части на тактическо ниво в рамките на единен план.

Това е една от основните характеристики на съвременната война. Не десет силни части, които се бият добре поотделно, а десет различни елемента, които в подходящия момент започват да работят като единна система.

Предимството не се създава единствено от числеността

Русия има повече хора, повече ресурси и значително по-голяма индустриална база. Следователно моделът „частица срещу части" не може да бъде дългосрочна стратегия за Украйна. Този път е различен: украинските ресурси трябва да дава по-големи резултати.

Командирът на корпуса Билецки поставя ясна цел: технологиите трябва да компенсират ресурсното предимство на Русия. Според неговата оценка дроновете вече осигуряват значителна част от загубите на противника и следващият основен фокус трябва да бъдат наземните роботизирани системи.

Корпусът е натоварен и със задачата постепенно да се откаже от някои от функциите си на фронтовата линия, прехвърляйки ги към роботизирани системи. Но не всичко се свежда до технологиите: дори десет хиляди дрона сами по себе си не създават предимство. Дронът трябва да е на правилното място в точното време, операторът трябва да засече целта, разузнаването трябва да я предаде без забавяне, оръжията трябва да са в експлоатация, а щабът трябва да разбира как този конкретен епизод се вписва в общия план.

Следователно, технологичното предимство всъщност започва с управленско.

Командирът не трябва да забавя системата

Говори се много за скъсяване на веригата за унищожаване – веригата от откриване на целта до поражението. Но има и друг, не по-малко важен цикъл: „проблем-решение-действие".

Ако младши командир види променяща се ситуация, но са необходими пет нива на координация, за да се реагира на нея, врагът може да е по-бърз. Понякога няколко минути означават много повече от допълнителна единица техника или друга единица в резерв.

Следователно гъвкавостта на командването не е просто изискан термин от военен учебник. Тя се измерва много просто: колко време минава между възникването на проблем и неговото разрешаване. Ето защо корпусът инвестира не само в техника, но и в подофицери, офицери, обучение на щаба, споделяне на опит и организация на разузнаването и планирането. Успешните практики трябва да престанат да бъдат ноу-хау на отделна бригада или конкретен командир и да станат част от система.

Може би това звучи по-малко вълнуващо от историите за нападения. Но бъдещето на една армия много често се решава именно в подобни ситуации.

"Вивалди" започна много преди първия изстрел

Следователно операцията не се свежда до броя на освободените квадратни километри. „Вивалди" е преди всичко поредица от решения.

Необходимо е да се стабилизира предната линия, да се спре инфилтрацията, да се преструктурира командването, да се назначат командири, способни да вземат решения, да се сформират нови екипи, да се възстановят части, да се установят системи за наблюдение и ангажиране, да се осигури предната линия, да се запасят боеприпаси, дронове и други ресурси, да се разбере врагът и да се планира следващата стъпка още преди преди да е завършена предишната.

Едва тогава украинците могат да продължат напред. Ето защо подготовката на операцията отнема месеци. И затова резултатите от нея не са просто километри на картата. Много по-важно е обръщането на ролите: да се спре простата реакция на действията на противника и той да бъде принуден да реагира. Във войната това се нарича „превземане на инициативата".

Или казано по-просто: украинската армия започва да завладява територия, след като се научава да печели време – от идентифицирането на проблем до решаването му, от решаването му до действието, от откриването на цел до унищожаването ѝ.

Нужда от система, а не от изключения

В Трети армейски корпус няма магия. Има хора, опит, технологии, грешки, анализ на тези грешки и постоянен опит да се променяме по-бързо от врага. И това вероятно е мястото, където започва най-важният разговор за „Вивалди". Не става въпрос за това дали тази операция може механично да се повтори на друг участък от фронта – войната не работи по този начин. Различен терен, различен противник, различна логистика и различен баланс на силите ще изискват различни решения.

Не самата операция трябва да стане мащабна. Трябва да се увеличи способността за създаване на такива операции.

Това означава култура на командване, където:

- компетентността е по-важна от официалния опит;

- силен подофицерен корпус;

- щабове, способни да планират, а не само да предават команди;

- технологии, интегрирани в единна система;

- логистика, планирана като част от битката, а не като спомагателна функция.

И, може би най-важното, среда, в която след всяко успешно или неуспешно действие се задава един прост въпрос: какво от този опит ще направи цялата система по-силна утре?

През юни, обобщавайки първата година от корпусния експеримент, е формулиран основният въпрос: може ли украинската армия да победи врага чрез по-голяма ефективност на командването и контрола използване на ресурси?

„Вивалди" дава практичен отговор: поне на определен участък от фронта този модел вече е доказал своята ефективност.

Но победата в една битка не е победа във войната. Противникът също се учи, променя тактиката, търси слабости и се опитва да въвежда това, което работи.

Затова задачата според украинците е да бъдат по-бързи не само във физическото си напредване, но и в способността да виждат, да мислят, да вземат решения и да прилагат това, което дава резултати. И да направят всичко възможно, за да гарантираме, че техните войници ще плащат възможно най-ниската цена за всеки допълнителен километър украинска земя.

Вивалди има четири сезона. Досега само част от тази композиция е изпълнена публично. Украинците наистина искат да чуват хубава музика по-често. И задачата на армията им е да гарантира, че след украинската операция „Вивалди", руската армия все по-често ще чува „Реквием" на Моцарт.