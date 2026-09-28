Путин увеличава числеността на руската армия с още 15 500 военни

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Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, с който разрешената численост на военнослужещите в армията на страната се увеличава с 15 500 души, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Според агенцията това е четвъртото му такова решение през тази година. Указът на Путин идва в момент, когато както Русия, така и Украйна понасят все по-големи загуби във войната, която продължава вече близо 5 г.

В указа не е назована причина за това увеличение и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите длъжности.

"Разрешената численост на руските въоръжени сили е определена на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи", пише в указа.

Путин вече подписа документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли тази година. Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 войници.

Настъплението на руските сили на бойното поле се забави тази година, като широко разпространеното използване на дронове на фронта прави почти невъзможни бързите и масирани маневри на войските.

Украйна многократно е обвинявала Русия, че подготвя нова военна мобилизация, което Путин определи като украинска "дезинформация".

Руският президент за последно беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 г., след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украйна, припомня АФП.