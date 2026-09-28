Русия отново атакува граничния пункт на Украйна с Полша

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Руски дрон порази село Старовойтове в Украйна, разположено в близост до полската граница, като нанесе щети на украински контролно-пропускателен пункт. Това съобщи временно изпълняващият длъжността областен управител на Волинска област Роман Романюк, цитиран от Франс прес.

"Село Старовойтове, близо до полската граница, беше поразено. Взривната вълна нанесе щети на сградата на контролно-пропускателния пункт, разположен на входа на граничния терминал", написа Романюк в Телеграм, цитиран от БТА.

Засега няма данни за ранени или загинали, добави той.

Село Старовойтове се намира на около два километра от полската граница, в близост до украинския контролно-пропускателен пункт "Ягодин".

Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш също така съобщи за този удар в публикация в социалната платформа Екс.

"Няма нарушение на полското въздушно пространство. Нашите системи за противовъздушна отбрана и самолетите ни бяха готови да реагират", заяви той.

През последните седмици Русия извърши няколко атаки в близост до украинско-полската граница, което бе остро осъдено от страна на Варшава и нейните европейски съюзници, отбелязва АФП.