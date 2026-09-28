Дания обмисля дългосрочно присъствие на НАТО в Гренландия след споразумението със САЩ

Дания е убедена, че НАТО ще поддържа засилено присъствие в Гренландия и в по-широкия арктически регион в дългосрочен план след споразумението за сигурност със САЩ, подписано миналата седмица. Това съобщи Ройтерс, като се позова на изказване на датския министър на отбраната Йепе Брус.

По-рано тази година НАТО стартира мисия под името "Арктически страж", за да засили ученията и патрулите в региона като част от усилията за разведряване на сериозното напрежение в рамките на военния алианс, породено от натиска на американския президент Доналд Тръмп за придобиването на Гренландия.

В интервю за Ройтерс в Брюксел Йепе Брус каза, че Копенхаген се надява мисията "Арктически страж" да продължи и след тази и следващата година, за да се превърне в постоянна, съобщава БТА.

На въпроса дали има ясни сигнали от съюзниците от НАТО, че те проявяват интерес към такъв сценарий, Брус отговори: "Засега сме доста уверени, че засиленото военно присъствие в Гренландия - но и в Арктика - ще продължи".

Споразумението, подписано от Тръмп и лидерите на Дания и Гренландия в централата на ООН в Ню Йорк миналата седмица, предвижда САЩ да изградят още две бази в допълнение към вече съществуващата такава в полуавтономната датска територия в Арктика. То обаче предвижда и по-голяма роля за НАТО.

Брус заяви, че такава роля ще бъде важна, тъй като топенето на ледовете, причинено от климатичните промени, отваря морските пътища в Арктика.

"Нарастващият интерес към Арктика, включително от страна на Русия, Китай и други страни, налага НАТО да засили присъствието си в Арктика", добави той.