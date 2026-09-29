Зеленски: Русия е започнала нова мобилизационна кампания

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, предаде ДПА и БТА.

„Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение, позовавайки се на разузнавателна информация от украинските служби за сигурност.

От месеци се спекулира относно нова мобилизация в Русия, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Досега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения.

Зеленски съобщи и за нова информация относно присъствието на севернокорейски войници в Русия.

„В момента на руска територия има повече от 8000 севернокорейски войници. Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници – те биват подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия“, допълни той.

Според него Русия плаща за това с технологии. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип „Шахед“ с техническа подкрепа от Русия. „Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света“, подчерта Зеленски.